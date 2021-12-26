27 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Филимона, приметы и именинники

В понедельник, 27 декабря православные в Украине чтят память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. По народному календарю сегодня – День Филимона. Свои именины отмечают Иларион, Николай и Филимон.

По приметам этого дня судят о том, каким будет февраль и лето, а также будущий урожай. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

День Филимона

Мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих – святые третьего века из Египта. По преданию, христианин Аполлоний, боясь преследования, попросил язычника Филимона одеться в его одежды и совершить жертвоприношение. Но тот вдруг объявил, что сам верит во Христа. После этого Аполлоний раскаялся и открыто назвал себя христианином.

Видео дня

Обоих предали пыткам, а затем казнили. В пытках участвовал язычник Ариан, который позже крестился вместе со своими телохранителями, начальником которых был Феотих. Всех их казнили язычники.

Из-за длинных ночей в народе опасались разгула нечистой силы. "На чердаке домовой топчется, а черти в окна заглядывают", – говорили люди. По этой же причине опасались ходить в лес.

Что нельзя делать 27 декабря

Согласно народным приметам, на Филимона нельзя выходить из дома не умытым, а также садиться на лошадь. Кроме того, перед началом любого следовало окропить себя водой.

Приметы 27 декабря

Какая погода на Филимона, такой и февраль будет.

Морозно и ветрено – на хороший урожай.

Теплый на Филимона – к жаркому лету.

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