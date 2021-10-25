Праздник 26 октября: что нельзя делать на Привратницу, приметы и именинники

26 октября православная церковь совершает празднество в честь Иверской иконы Божией Матери. Также верующие в этот день чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирского и священномученика Вениамина Печерского. В народе данный день известен как Банник или Банный день, когда наши предки собирались на совместные омовения.

Свои именины празднуют Никита, Альфред, Вениамин, Злата, Трофим, а по приметам сегодня судят о приближающейся непогоде. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Считается, что образ Иверской Божией Матери был написан святым апостолом Лукой в первом веке, еще при жизни Пресвятой Богородицы. Во времена иконоборцев образ от язычников спрятали в море. Там он якобы пролежала два столетия. По истечению этого срока икону в воде увидели монахи грузинского Иверского монастыря на Афоне. Им показалось, что она возвышается из воды на огненном столбе. Ее вынули из воды и отнесли в монастырь, но утром увидели ее над обителью. Так повторилось несколько раз. Тогда монахи решили оставить образ у ворот и назвали его Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.

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Наши предки считали, что в этот день нельзя хвастаться своими достижениями, иначе – можно все потерять и даже "лишиться своего". Также для этого дня существовал и свой дресс-код. На Руси считалось плохой приметой на Банник одеваться в черные одежды. Табу накладывалось даже на самые незначительные элементы гардероба. На Руси верили, что черная одежда несет в себе в этот день зло, а человека, который решился одеть черное – ждут неприятности, лишения и скандалы с близкими.

Кроме того, в этот день, традиционно старались не ходить в гости и не звать к себе в дом чужих людей. Категорически запрещалось разговаривать с незнакомцами. Считалось, что отступничество от этого правила влечет за собой кражу в доме или на улице.

Особые правила в этот день касались бани. Так, нельзя было мыться в одиночку, поздно вечером, а вот помыться под шутки с друзьми и попариться веником – считалось добрым знаком.

Вечером прислушивались к петухам. если те начинали кукарекать в темноте, считалось, что погода изменится;

Наши предки наблюдали в этот день за котами. Если те прячут носы – жди заморозков;

Красные облака в этот день сулили сильный ветер.

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