26 ноября: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В пятницу, 26 ноября, в Украине православная церковь почитает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В праздник Иоанна Златоуста принято молиться святому о том, чтобы обманщиков и взяточников настигла справедливая кара. По народному календарю – Златоуст или Иван Златоуст.

Свои именины празднуют Герман, Иван, Ян, Антон, Никифор, а по приметам сегодня – лес шумит – к беде. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Родился будущий Святой в Антиохии (древний эллинистический город на территории современной Турции, на восточном берегу реки Эль-Аси) в середине IV века. Получив образование у лучших на тот момент философов и ораторов, Иоанн рано принял монашество, которое называл "истинной философией".

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Много лет он жил в уединении в пустыне, придерживаясь безмолвия. За этот период будущий Златоуст написал множество книг и литературных работ, которые легли в основу христианских представлений об особенностях монашеского пути и священнического служения.

Испытав себя безмолвием, Иоанн стал проповедовать, и за свой редкий дар оратора был назван "Златоустом". Его проповеди легли в основу трудов-толкований Священного Писания.

Когда ему исполнилось 50 лет, его избрали Архиепископом Константинопольским. В результате дворцовых интриг Златоуста сослали в Армению, а затем в Абхазию, где Святой Иоанн умер – 27 сентября 407 года, но ради праздника Воздвижения Креста Господня память Златоуста перенесена на 26 ноября.

В народе говорили, что на Златоуста все перестает расти, замирает природа, земля покрывается снегом, что напоминает людям о наступлении зимы. Часто в этот день температура воздуха значительно снижается.

В этот день с утра люди шли в церковь и молились Иоанну Златоусту. Считалось, что если у него попросить защиты от бюрократов, взяточников и обманщиков, то он их накажет. После этого люди расходились по домам и принимались лепить вареники и пельмени. Принимались за это дело всей семьей. Важно было налепить чем больше, а вечером съесть "с лихвой". Считалось, что такое усердие гарантирует в следующем году успех в делах и здоровье.

Найденные в этот день на улице деньги нельзя было оставлять себе. Если выяснить, кто владелец было невозможно, то кошелек предписывалось отдать нищим;

Нельзя было ругаться, говорить неправду, наговаривать на других;

В этот день можно было отправляться в дальние путешествия. Считалось, что дорога будет легкой, а люди, которые встретятся по дороге – добрыми и мудрыми;

Также этот день считался хорошим днем, чтобы начать лечить детей с проблемами речи.

Шум в лесу предвещал несчастье тому, кто его услышал;

Если иней лежал на деревьях, то это означало, что грядущий урожай будет хорошим;

Звезды в небе яркие – мороз нагрянет;

Вороны раскаркались – станет тепло.

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