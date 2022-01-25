25 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники
Во вторник, 25 января православные в Украине отмечают память мученицы Татьяны Римской. В народном календаре эта дата известна как Татьянин день.
Именины отмечают Илья, Макар, Петр, Савва и Татьяна. А по приметам судят о том, какими будут лето и весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 25 января
Память мученицыТатьяны Римской
Память мученика Петра Авессаломита
Память преподобной Евпраксии Тавенисской
День студента (в России)
Православная церковь 25 января чтит память мученицы Татьяны Римской и других пострадавших вместе с ней. Святая Татьяна приняла мученическую смерть в 226 году, во время гонений на христиан при императоре Александре Севере.
На Татьяны в старину окончательно завершались рождественские гуляния и люди приступали к работе. По этому дню судили о погоде в будущем.
Согласно народным приметам, 25 января нельзя хвастать, надевать чужую одежду, рисковать и, в особенности, заниматься экстремальным спортом – день считается опасным для здоровья.
Если вышло солнце – птицы рано прилетят из теплых краев.
Снежная погода – летом будет дождливое.
Ясно и морозно – лето будет умеренно теплым.
Небо звездное – к ранней весне.
Большие сугробы – к урожаю хлеба.
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