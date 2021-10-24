Праздник 25 октября: что нельзя делать на Прова, Тараха и Андроника, приметы и именинники

В понедельник, 25 октября – день памяти Прова, Тараха и Андроника. Народный календарь выделил святого Прова и связал его со звездами. В этот день Прова (Андрон Звездочет) наблюдали за звездами с полудня до полуночи и гадали по ним о погоде и урожае.

Свои именины празднуют Кузьма, Мартин, Федот, Александр, Богдан, Денис, Иван, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Николай, Остап, Тарас, Ян, а также Доминика. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

В этот день Церковь поминает, среди других святых, трех мучеников – Тараха, Прова и Андроника. В 304 году они были схвачены слугами проконсула Нумерия Максима в городе Помпеополе и вместе прошли через все мучения, одинаково отвечая на увещевания и угрозы язычников. В конце концов святых мучеников бросили на арену к диким зверям, которые, согласно преданиям, их не тронули. Тогда Тараха, Прова и Андроника закололи мечами.

Видео дня

В старину в этот день вглядывались в небо. Звезды сулили урожай или его отсутствие. Так, если небо было звездным, считалось, что хорошо уродит горох. Яркие звезды предвещали лютый мороз, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды. Если же чей-то глаз ловил падающую звезду – ждали ветров и сухого года.

В этот день наши предки кашеварили и угощали кушаньем детей. Обязательно приправляя ее вареньем.

В этот день нельзя было громко смеяться и учинять разгул. Считалось, что такое веселье может повлечь за собой беды.

Нельзя было ругаться, обижать близких, иначе обрушиться несчастье.

Запрещалось спрашивать "кто там", если в гости приходили и стучали в дверь. Таким образом наши предки делали вид, что никто не пришел, так как с визитером в дом в этот день может зайти болезнь и беда.

В этот день нельзя гадать на картах и покупать церковные свечи.

Много звезд 25 октября – к хорошему урожаю

Если гром гремит – к бесснежной и теплой зиме

Если в этот день дует южный ветер – будет тепло, а если северный – будет холод

Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на октябрь 2021 года. Осенью украинцы отмечают несколько важных дат.