25 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Иоанна Милостивого, приметы и именинники

В четверг, 25 ноября, в Украине православные поминают святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, а также преподобных Нила Постника и Нила Мироточивого, блаженного Иоанна Власатого, Ростовского, пророка Ахию. Проводится празднование чудотворной иконы Божией Матери "Милостивая". Это было время, когда завершался свадебный сезон. А вот следующие свадьбы можно было справлять уже с окончанием зимы – на Масленицу или на Красную горку.

Свои именины празднуют Иван, Нил, Лев, Николай, Савва, Леонтий, Емельян, Екатерина, Елизавета, а по приметам сегодня судят, каким будет начало декабря. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно преданию, Иоан родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной светской жизнью, имел семью. Однако случилось так, что он потерял жену и детей. Он с горечью переживал утрату и решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни.

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Святого Иоанна, известного как строгого подвижника, вскоре пригласили возглавить Александрийскую патриархию.

Во время своего патриаршества он главным делом считал благодеяние и милостыню всем нуждающимся. В предании сохранилась память о кротком и заботливом отношении архипастыря к людям.

В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.

Незадолго до кончины Патриарх Александрийский вынужден был по болезни оставить свою кафедру и удалиться на Кипр. По пути святителю было знамение, предвозвестившее скорую кончину. Прибыв на Кипр, он мирно скончался в родном Амафунте.

В этот день родители молились святому Иоанну Милостивому за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастья.

Все чаще ощущались холода, звезды в этот день уже светили совсем "по-зимнему", а ночь наступала все раньше.

В этот день необходимо делать добрые дела. Считалось, что доброе отношение к нуждающимся может принести пользу как тем, кто их совершает, так и их умершим родственникам;

Нельзя было отправляться в дальний путь;

Затевать ругань и выяснять отношения с обидчиками запрещалось;

Покупать обувь в этот день считалось плохим знаком. Знающие люди рекомендовали отложить покупку обновки на другой день;

Нельзя было выкапывать и пересаживать растения, считалось, что те не приживутся;

В этот день следовало молиться за детей, слова родителей несли исцеление и укрепляли силы наследников;

Следовало быть внимательным к советам. Считалось, что те могут помочь принять решение и просто подарить хорошую идею.

Если на Иоана идет снег – будет продолжительная оттепель;

Снег шел – весна придет поздно;

Если до этого дня девушка не нашла себе парня, то до Масленицы будет коротать вечера одна.

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