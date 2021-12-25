25 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Спиридона, приметы и именинники

В субботу, 25 декабря православные в Украине отмечают память святого Спиридона Тримифунтского. По народному календарю сегодня – Спиридон Солнцеворот. А христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря, сегодня празднуют Рождество Христово.

С именинами можно поздравлять Александра и Спиридона; по приметам праздника судят, каким будет лето. Что можно и что нельзя делать сегодня, выяснил OBOZREVATEL.

Православные украинцы 25 декабря чтят святого чудотворца Спиридона Тримифунтского. Этот святой жил в 3-4 веках на Кипре. Он прославился благочестием, добрыми делами, милосердием и справедливостью. За праведную жизнь Бог наградил святого даром исцеления и изгнания бесов.

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После смерти жены святой стал епископом города Тримифунта. По преданию, однажды после продолжительной засухи по молитве Спиридона Господь даровал людям дождь.

В этот день существовал обычай окуривать жилища дымом: люди говорили, что святой Спиридон "всю нечисть гонит из дома вон".

25 декабря Рождество Христово празднуют католики, протестанты, а также православные, которые придерживаются новоюлианского календаря.

Православные церкви, которые живут по юлианскому календрю (по "старому стилю"), отмечают праздник 7 января. К ним относятся поместные церкви Украины, России, Грузии, Сербии, Польши и Иерусалима, а также афонские монастыри.

В западных странах Рождество считается семейным праздником. 25 декабря дети находят подарки под елкой, а затем отправляются колядовать с рождественскими песнями и стихами.

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя прикасаться к острым предметам, шить, вышивать, вязать – это якобы грозит слепотой. В целом на Спиридона старались не работать, "чтобы мыши не ели соломы".

Нельзя также охотиться (можно замерзнуть или натолкнуться на хищного зверя), надевать темную и старую одежду (примета к бедам), ругаться, злословить, повышать голос.

Ночь на Спиридона ясная – к холодной зиме и жаркому лету, а если темная – к теплой зиме и пасмурному лету.

Солнце ясное и лучистое – на Новый год будет мороз и ясная погода, а если пасмурно и на деревьях иней – теплым и хмурым.

Солнышко играет – на Святки будут ясные дни.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников на декабрь 2021-го и январь 2022-го года. В эти месяцы православные верующие отмечают ряд важных дат.