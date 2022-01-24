24 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать на Феодосия, приметы и именинники

В понедельник, 24 января православные в Украине отмечают память преподобного Феодосия Антиохийского. В народном календаре эта дата известна как Феодосий-вестник.

Именины отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Феодосий, Федор. А по приметам судят о грядущей весне. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.

Память преподобного Феодосия Антиохийского

Празднование в честь Елецкой иконы Божьей Матери

Международный день образования

Международный день эскимо

Видео дня

Преподобный Феодосий Антиохийский – христианский подвижник, сирийский пустынник. Жил в 4-5 веках. Святой Феодосий был основателем первой лавры, в которой жили около 400 монахов разных национальностей.

Ему молятся при тяжелейших недугах и в случаях, когда больной, долго находясь на смертном одре, не может умереть.

24 января в народе называли Феодосий-вестник, то есть первый провестник весны.

Согласно народным поверьям, 24 января нельзя пользоваться острыми предметами, быть грязным, спорить, переезжать или переходить на другую работу, фотографироваться, хвастать, стричь ногти и волосы, одалживать деньги, впускать в дом чужую кошку, начинать свежий хлеб, поднимать платок с дороги, а также принимать подарки от чужих людей.

Оттепель – к длинной затяжной весне.

Холод – к позднему и тяжелому посеву яровых.

Мокрая шерсть у овец – к дождливому году.

Какая погода на Феодосия, такой и ноябрь будет.

Теплая погода – весна придет рано.

Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной календарь на февраль 2022 года. Считается, что Луна может влиять на рост растений.