Праздник 24 октября: что нельзя делать на Филиппа, приметы и именинники

В воскресенье, 24 октября 2021 года Православная церковь почитает память апостола Филиппа, который был одним из семидесяти учеников Христа. В народе праздник называют Филиппов день.

Свои именины празднуют Анатолий, Антон, Иларион, Иосиф, Исаакий, Моисей, Лев, Александр, Илларион, Макар, Филип, а также Зинаида. Традиционно в этот день крестьяне возили на мельницу зерно молотить. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской. Как говорится в церковных трудах, Филипп, проповедуя Христа, творил чудеса, исцелял больных, изгонял нечистых духов. У него было четыре дочери, которые считались провидицами. Святой апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божье во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. Умер апостол в глубокой старости, крестив за свою долгую жизнь немало язычников.

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Наши предки на Филиппов день ходили в церковь и молили святого об исцелении – веруя, что таким образом могут избавиться от недугов.

Считалось, что в этот день нельзя лениться, иначе ждут финансовые потери в будущем. В Филиппов день селяне также пытались приумножить свое богатство, подставляя под лунный свет свои кошели с деньгами, мысленно прося о благополучии на весь год. Привлекая богатство в этот день, люди шли на водоемы. Если те были покрыты льдом, надо было пройти по воде. Это, как считали наши предки, могло приумножить доходы.

Еще Филиппов день знаменовал начало "канители". Так называли долгий холодный период, который сопровождался темнотой, морозом и бездорожьем.

На Филиппа запрещалось стричь волосы и ногти – если это правила нарушить, наши предки верили, что будут большие проблемы с физическим здоровьем.

В этот день запрещалось сплетничать, сквернословить и буянить.

На Руси верили, что разбить посуду в Филиппов день – очень плохой знак, поэтому в этот день старались обращаться с кухонной утварью очень осторожно.

Если снег с утра пошел на Филиппа – к суровой зиме

Если в этот день белки, мыши и кроты делают большие запасы еды - будет очень холодная зима

Домашние животные беспокойно себя ведут – к ненастью

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