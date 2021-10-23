Праздник 24 октября: что нельзя делать на Филиппа, приметы и именинники

Елена Расенко
Елена Расенко
Жизнь
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Праздник 24 октября: что нельзя делать на Филиппа, приметы и именинники

В воскресенье, 24 октября 2021 года Православная церковь почитает память апостола Филиппа, который был одним из семидесяти учеников Христа. В народе праздник называют Филиппов день.

Свои именины празднуют Анатолий, Антон, Иларион, Иосиф, Исаакий, Моисей, Лев, Александр, Илларион, Макар, Филип, а также Зинаида. Традиционно в этот день крестьяне возили на мельницу зерно молотить. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

День Филиппа

Апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской. Как говорится в церковных трудах, Филипп, проповедуя Христа, творил чудеса, исцелял больных, изгонял нечистых духов. У него было четыре дочери, которые считались провидицами. Святой апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божье во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. Умер апостол в глубокой старости, крестив за свою долгую жизнь немало язычников.

Видео дня
24 октября – память святого апостола Филиппа.

Наши предки на Филиппов день ходили в церковь и молили святого об исцелении – веруя, что таким образом могут избавиться от недугов.

Считалось, что в этот день нельзя лениться, иначе ждут финансовые потери в будущем. В Филиппов день селяне также пытались приумножить свое богатство, подставляя под лунный свет свои кошели с деньгами, мысленно прося о благополучии на весь год. Привлекая богатство в этот день, люди шли на водоемы. Если те были покрыты льдом, надо было пройти по воде. Это, как считали наши предки, могло приумножить доходы.

В этот день привлекали богатство, показывая Луне деньги.

Еще Филиппов день знаменовал начало "канители". Так называли долгий холодный период, который сопровождался темнотой, морозом и бездорожьем.

Что нельзя делать 24 октября

На Филиппа запрещалось стричь волосы и ногти – если это правила нарушить, наши предки верили, что будут большие проблемы с физическим здоровьем.

В этот день запрещалось сплетничать, сквернословить и буянить.

На Руси верили, что разбить посуду в Филиппов день – очень плохой знак, поэтому в этот день старались обращаться с кухонной утварью очень осторожно.

В этот день просили Бога защитить от нечистого и дурного глаза завистников.
Приметы 24 октября

  • Если снег с утра пошел на Филиппа – к суровой зиме

  • Если в этот день белки, мыши и кроты делают большие запасы еды - будет очень холодная зима

  • Домашние животные беспокойно себя ведут – к ненастью

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