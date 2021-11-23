24 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Феодора, приметы и именинники

В среду, 24 ноября, в Украине христиане чествуют преподобного Феодора Студита – этот византийский монах и аскет жил в VIII-IX веках и прославился просветительской деятельностью и литературными трудами. В народе считается, что именно с этого дня начинает стынуть земля. Другое название праздника – Федор Заметуха.

Свои именины празднуют Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор, а по приметам сегодня смотрели на гусей и если те шли купаться, то это означало, что Рождество будет теплым. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Феодор родился в Константинополе (современный Стамбул) в 758 году. Он был сыном уважаемого чиновника, получил хорошее образование и в 22-летнем возрасте ушел в монастырь, куда вместе с ним отправилась и его молодая жена Анна.

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Со временем Феодор, получивший разностороннее образование, участвуя в многочисленных диспутах об иконопочитании, стал широко известен. Победу в диспутах ему приносили свободное владение логикой, совершенное ораторское искусство и глубокое знание христианской догматики.

Через несколько лет он принял постриг, а со временем стал игуменом монастыря. Феодора назвали "пламенным учителем Церкви".

Феодор ревностно выступал против иконоборцев и испытал репрессии, скитался до своей смерти в 826 году, прославившись как мученик и чудотворец. Через два года после смерти его канонизировали.

В этот день принято идти в церковь и молиться у образа святого. Его просили об исцелении органов дыхания, об избавлении от желудочной боли, просили защиты от огня и пожаров и от нападения диких зверей. Также Феодора молили, чтобы помог избавиться от заблуждений, сомнений и изнуряющей дьявольской страсти.

В этот день категорически запрещалось устраивать помолвки и свадьбы. Браки заключенные в этот день "были обречены на провал":

К этому дню старались завершить все сельскохозяйственные работы. Тех, кто не успевал это сделать, по народному поверью, ждали утраты и лишения, а урожай весной обещал быть скудным;

Нельзя было играть с огнем. Это могло навлечь беду;

Запрещалось лениться и оставлять беспорядок. Перед сном хозяйки старались все убрать и разложить вещи по местам. Особо плохим предзнаменованием считалась оставленная на ночь в раковине грязная посуда;

Запрещалось ругаться;

Необходимо было перебрать посуду на кухне и выбросить всю сломанную, побитую и просто утратившую вид. Считалось, что если "очистить" от нее пространство, то в дом придет удача;

Девушки в этот день гадали на суженного и спрашивали у судьбы – выйдут ли они в ближайший год замуж. Среди прочих гаданий, они брали чеснок и чистили его, а затем считали его зубчики. Если их было парное число – это означало скорую свадьбу, а если непарное – сидеть в девках гадающей еще год.

Если гуси отправлялись купаться на ближайший водоем – это говорило о том, что на Рождество снега не будет;

Солнце ярко светило – означало, что в ближайшее время придет мороз;

Звезды усыпали небо, значит весной и летом будет много грибов и ягод;

Мокрый снег ложится на землю – жди оттепель.

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