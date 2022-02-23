24 февраля: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

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В четверг, 24 февраля православные в Украине чтят память священномученика Власия Севастийского. В народном календаре эта дата известна как Власьев день.

Свои именины празднуют Влас, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захар. А по приметам этого дня судят, сколько еще продержатся морозы. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память священномученика Власия, епископа Севастийского

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Святой Власий Севастийский – священномученик 3-4 веков. Жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии. С юности он отличался праведной жизнью.

Когда начались гонения на христиан, Власий вынужден был укрыться в пещере. По преданию, дикие звери не нападали на Власия, а, наоборот, охраняли его покой.

Святого Власия в народе считали покровителем животных. С днем его памяти связывали конец зимы: "Пришел Влас – с печи слазь".

Согласно народным приметам, 24 февраля категорически нельзя ругаться с семьей, а также оставлять дом без уборки.

Оттепель на Власия – морозов больше не будет.

Много снега – скоро придет весна, а в мае будет много зелени.

Много длинных сосулек – к поздней весне.

Гром – следует ждать сильных ветров.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских праздников на февраль и март 2022 года. В эти месяцы православные в Украине отмечают несколько важных дат.