24 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Никона, приметы и именинники

В пятницу, 24 декабря православные в Украине отмечают память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Кроме того, христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю, сегодня отмечают Сочельник. С именинами нужно поздравлять Адама, Даниила, Луку и Леонтия.

По приметам этого дня определяют, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать сегодня, узнал OBOZREVATEL.

Святой Никон жил в 11 веке. Он родился в Киеве, происходил из знатного рода, но решил стать монахом Печерского монастыря. В 1096 году на киевские земли вторглись половцы и Никон попал в плен вместе с другими монахами. Когда его богатые родственники пришли выкупить его, он отказался, сказав, что в плену он оказался по воле Божьей.

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Святой пробыл в неволе три года, мужественно претерпевая голод и пытки. Хозяин Никона, боясь, что он сбежит, подрезал ему колени, но однажды преподобный просто исчез на глазах своих стражей.

Когда с половцами был заключен мир, бывший мучитель Никона пришел в Печерский монастырь и узнал в монахе своего пленного. Потрясенный половец крестился и остался в монастыре служить преподобному до самой его кончины. Сам Никон еще при своей жизни прослыл чудотворцем; его мощи покоятся Ближних пещерах.

В народе 24 декабря говорили: "Никон стоит у икон". Считалось, что преподобный помогает упокоиться любой душе и защищает от злых духов, которые в это время особенно активны.

24 декабря Рождественский Сочельник отмечают католики и протестанты, а также большинство православных церквей. В канун Рождества нельзя ничего есть до появления первой звезды. А семейный ужин должен быть постным и состоять из двенадцати блюд.

Согласно народным поверьям, на Никона нельзя ничего выносить из дома, даже делиться солью с соседями. Также запрещено работать по дому, охотиться и рыбачить.

За праздничный стол в Сочельник нельзя садиться в неопрятной одежде, а во время застолья нельзя употреблять алкогольные напитки.

Ясная погода – к морозам.

Вороны перелетают с места на место – будет буря.

Белки не спускаются с деревьев – жди холодов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на декабрь-2021 и январь-2022. В эти месяцы православные украинцы отмечают ряд важных дат.