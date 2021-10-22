Праздник 23 октября: что нельзя делать на Евлампия, приметы и именинники

В субботу, 23 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти брата и сестры святых мученика Евлампия и мученицы Евлампии. Существовало поверье, что "Евлампий Зимоуказатель" уменьшает длительность дня, но взамен помогает разжечь огни, которые "будут освящать потемки долгую холодную зиму".

Свои именины празднуют Антон, Иннокентий, Андрей, Василий, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков, Владимир. Что можно, а что нельзя делать 23 октября, рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно церковным преданиям, Евлампий и Евлампия были братом и сестрой, родились в III веке в Никомидии, расположенной на полуострове Малая Азия напротив города Константинополь, что находился на другом берегу Мраморного моря. Во время массового гонения христиан они выступили против римского правителя Максимилиана, который издал указ уничтожить верующих. Евлампия схватили и били раскаленным железом, после этого отвели в языческий храм и заставляли присягнуть богу Марса. Однако Евлампий в языческом храме прочитал христианскую молитву. Его приговорили к смерти. На казнь пришла и его сестра Евлампия, которая заявила, что также верует в Иисуса. Ее бросили в раскаленную печь, а брата обезглавили.

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В этот день православные заготавливали дрова на зиму. Считалось, что огонь от них горит долго и помогает справляться с работой в темные зимние ночи. 23 октября зажигали лучину. Ее устанавливали в специальные светильники под углом 10 или 15 градусов. Такое приспособление называется светец.

Кроме того, в этот день молодые люди обязательно прыгали через костер. Люди считали, что это помогает продлить молодость. А в сам костер кидали старые вещи, чтобы избавиться от прежних бед.

По народным приметам, в этот день нежелательно мести пол – вместе с мусором можно вымести богатство. Не рекомендуется начинать что-то новое, планировать крупные покупки. А еще в этот день нежелательно играть свадьбу. Считается, что в таком случае крепким брак не будет.

Знахари в этот день шли в лес за рутой. Считалось, что трава имеет большую магическую силу и может отпугнуть нечистую силу.

Ветер с востока или севера – к похолоданию

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели

Если на протяжении дня западная часть неба чистая, то дождя не жди

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