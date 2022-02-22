23 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Прохора, приметы и именинники

В среду, 23 февраля православные в Украине чтят память преподобного Прохора Печерского, а также память священномученика Харалампия и иконы Божией Матери "Огневидная". В народном календаре эта дата известна как День Прохора.

Свои именины празднуют Анна, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Лука, Марк, Павла, Петр, Прохор, Симеон, Харлампий. А по приметам этого дня определяют, каким будет лето. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память преподобного Прохора Печерского

Память священномученика Харалампия

Иконы Божией Матери "Огневидная"

Память благоверной княгини Анны Новгородской

Память Поликарпа Смирнского у католиков

Видео дня

Преподобный Прохор Печерский был родом из Смоленска и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Он был великим подвижником, жил в строгом воздержании, вместо хлеба ел траву лебеду, за что его стали называть "Лебедник". Умер Прохор в 1107 году. Его мощи покоятся в Ближних пещерах.

На Прохора наши предки наблюдали за погодой. Если на деревьях был иней, считалось, что все лето будет дождливым.

Согласно народным приметам, 23 февраля нельзя работать, составлять планы на будущее, занимать деньги, а также носить вещи черного цвета.

Мороз стоит – март будет теплый.

Иней на деревьях – на Мокия (24 мая) пойдет дождь и все лето будет сырым.

Мужчинам следует отказаться от физического труда, иначе ничего толкового не выйдет.

Дело, начатое 23 февраля, успешно завершится.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль и март 2022 года. В эти месяцы верующие в Украине празднуют несколько важных дат.