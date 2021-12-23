23 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Мины Златоустого, приметы и именинники

В четверг, 23 декабря православные в Украине отмечают память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Свои именины празднуют Иван, Степан, Ангелина, Сергей, Александра, Татьяна, Анна и Алексей.

По приметам этого дня судят, какими будут лето и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать сегодня, выяснил OBOZREVATEL.

Святой Мина пострадал за веру в 4 веке в правление императора Максимина. Он родился в 285 году в Египте, был воином, а также прославился ораторскими способностями. Однажды Максимин отправил его в Александрию, чтобы подавить восстание христиан, однако Мина сам уверовал и стал проповедовать слово Божье.

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Тогда Максимин в ярости направил наказать ослушавшегося Мину Ермогена, который также уверовал во Христа. В итоге император сам приехал в Александрию и казнил обоих, а с ними и Евграфа, секретаря Мины.

Святой Мина прославился множеством исцелений, особенно от глазных болезней. Поэтому верующие почитают его как помощника при болезнях глаз.

Согласно народным поверьям, на Мины нельзя устраивать шумные вечеринки, заводить новые знакомства и собираться компанией из-за риска конфликтов. Кроме того, считается, что нельзя оставлять дверь открытой – якобы через нее в дом может попасть нечистая сила.

Также, по примете, нельзя нарушать данное ранее слово и разрывать достигнутые договоренности.

Снег выпал до самой ограды – на плохой урожай.

Сухая и ветреная погода – к засушливому лету.

Кольца вокруг луны и солнца – к сильному снегопаду.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на декабрь-2021 и январь-2022. В эти месяцы украинцы отмечают ряд важных дат.