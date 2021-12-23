23 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Мины Златоустого, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Какой праздник 23 декабря

В четверг, 23 декабря православные в Украине отмечают память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Свои именины празднуют Иван, Степан, Ангелина, Сергей, Александра, Татьяна, Анна и Алексей.

По приметам этого дня судят, какими будут лето и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать сегодня, выяснил OBOZREVATEL.

Мученик Мина Златоустый

Святой Мина пострадал за веру в 4 веке в правление императора Максимина. Он родился в 285 году в Египте, был воином, а также прославился ораторскими способностями. Однажды Максимин отправил его в Александрию, чтобы подавить восстание христиан, однако Мина сам уверовал и стал проповедовать слово Божье.

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Тогда Максимин в ярости направил наказать ослушавшегося Мину Ермогена, который также уверовал во Христа. В итоге император сам приехал в Александрию и казнил обоих, а с ними и Евграфа, секретаря Мины.

Святой Мина прославился множеством исцелений, особенно от глазных болезней. Поэтому верующие почитают его как помощника при болезнях глаз.

Святой Мина пострадал за веру в 4 веке
Что нельзя делать 23 декабря

Согласно народным поверьям, на Мины нельзя устраивать шумные вечеринки, заводить новые знакомства и собираться компанией из-за риска конфликтов. Кроме того, считается, что нельзя оставлять дверь открытой – якобы через нее в дом может попасть нечистая сила.

Также, по примете, нельзя нарушать данное ранее слово и разрывать достигнутые договоренности.

Сухая и ветреная погода – к засушливому лету
Приметы 23 декабря

Снег выпал до самой ограды – на плохой урожай.

Сухая и ветреная погода – к засушливому лету.

Кольца вокруг луны и солнца – к сильному снегопаду.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на декабрь-2021 и январь-2022. В эти месяцы украинцы отмечают ряд важных дат.

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