Праздник 22 октября: что нельзя делать на Иакова Алфеева, приметы и именинники

В пятницу, 22 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти апостола Иакова Алфеева. Согласно преданию, он принадлежал к числу двенадцати апостолов, особо приближенных к Иисусу Христу, а также был братом апостола Матфея. По-другому день называют Древопилец, Яков, Яков Студеный, День Якова и Яков день.

В этот день на стол подавали различные крупяные каши и пироги. Крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень и молоть пшеницу.

Свои именины в этот день празднуют Авраам, Ефим, Яков, Константин, Максим, Ибрагим, Петр, Севастьян, Степан. Что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

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Известно, что до встречи с Иисусом, он работал сборщиком налогов, однако решил изменить свою жизнь и служить Богу. Исполняя свое желание Яков отправился с проповедью в Эдессе (Турция) и Иудею (Израиль), а также в Египет. В последнем язычники приговорили апостола к смертной казни через распятие. Другие источники утверждают, что Иаков скончался в Ливии или в одном из городов Малой Азии, где язычники бросили его умирать с перебитыми ногами.

В Древней Руси центром особого почитания апостола Иакова был Новгород. Изображения Иакова там часто встречаются на иконах.

В этот день нельзя начинать ремонт, отказываться от угощений и "застревать в прошлом". Также не рекомендуется лениться, медлить с принятием решений, игнорировать интуицию. Говорят, что в этот день не стоит делиться своими секретами и мечтами.

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