22 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Матроны, приметы и именинники

В понедельник, 22 ноября, в Украине православные чтят память преподобной Матроны Царгородской. Она многих обратила в христианскую веру и основала в Константинополе монастырь. Также в церквях проводилось празднование в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница". Другие названия праздника: "Матрона зимняя", "Матрена наставница", "Зима становится", "Зимний день".

Свои именины празднуют Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрена, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор, а те, кто верил в приметы посматривал на гусей и если те шли купаться, то это предвещало оттепель. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

В этот день православные христиане чтят память святой, которая жила в Константинополе в V веке.

В юности она вышла замуж за состоятельного человека и родила дочь. Однако в какой-то момент поняла, что хочет служить Богу. Она стала много времени проводить в церкви, подражать благочестивым людям, держала пост. Все это привело к конфликтам в семье. Тогда Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу.

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Чтобы ее не смог найти муж, она отправилась в мужской монастырь. При этом она переоделась в мужскую одежду, остригла волосы, а в самой обители представилась евнухом. Долгое время она жила в монастыре преподобного Вассиана, но когда игумен раскрыл секрет, отправил в женский монастырь где впоследствии она стала игуменьей.

Чудотворная икона Божией матери, именуемая "Скоропослушница", находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита. Через эту святую икону "Скоропослушницы" Пресвятая Богородица и в последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и беснования. Многих избавляла Богородица от кораблекрушения, освобождала из плена.

В этот день начиналась череда холодных и непогожих дней и ночей. Считается, что с этой даты зима вступает в свои права.

В этот день необходимо было раздавать милостыню. Хозяйки накануне перебирали свои вещи, смотрели чем они не пользуются и готовили для того, чтобы на Матроны отдать их тем, кто в них больше нуждается. Запрещалось отдавать нестиранные, рванные и негодные к носке вещи. Считалось, что это может отнять у хозяйки счастье и передать его другому человеку.

Сны на Матрону считались вещими, а потому их пытались запомнить, а потом растолковать у знающего человека.

Те, кто занимался извозом в этот день, брали плату у своего последнего клиента и не тратили ее, а клали деньги в сапог и произносили заговор. Это должно было привлечь новых клиентов и большую выручку от заказов.

В это день следовало отправиться на кладбища и убраться на могилах предков. Тех, кто не соблюдал данную традицию, ждали несчастья;

Запрещено сквернословить а также грубо отвечать даже обидчику;

В этот день нельзя брать на себя много забот;

Также не стоит врать и хитрить, а также планировать важные встречи и переговоры;

Во время ужина следует отказаться от жирной и тяжелой пищи.

Густой туман означал оттепель в ближайшее время;

Осадки – к хорошему, щедрому урожаю весной;

Снегопад означал, что в мае может быть достаточно прохладно;

Гуси, купающиеся в пруду, предвещали оттепель.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. Осенью украинцы отмечают несколько важных дат.