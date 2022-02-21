22 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Панкратия, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Праздник 22 февраля
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Во вторник, 22 февраля православные в Украине чтят память святого Панкратия Печерского, а также мученика Никифора. В народном календаре эта дата известна как День Панкратия.

Свои именины празднуют Василий, Панкратий, Никифор, Геннадий, Иван и Петр. А по приметам этого дня определяют, какими будут весна, лето и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 22 февраля

  • Память преподобного Панкратия Печерского

  • Память мученика Никифора из Антиохии Сирской

  • Международный день поддержки жертв преступлений

  • День рождения Джорджа Вашингтона в США

  • День кошки в Японии

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22 февраля чтят память святого Панкратия Печерского
День Панкратия

Преподобный Панкратий Печерский – святой 13 века, затворник, иеромонах Печерского монастыря. Он жил аскетической жизнью в пещерах, прославился даром исцелений. Мощи святого Панкратия покоятся в Дальних пещерах.

В старину в народе говорили: "Не всякий Панкратий на хлеб богатый". Прошлогодние запасы заканчивались, а впереди ждало еще несколько холодных месяцев, поэтому приходилось экономить.

Преподобный Панкратий Печерский – святой 13 века
Что нельзя делать 22 февраля

Согласно народным поверьям, 22 февраля нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, занимать деньги, думать о плохом, ругаться и желать другим зла. Также считается, что в этот день следует избавиться от старых и поломанных вещей.

Снежная погода – к урожайному лету
Приметы 22 февраля

Оттепель – к ранней весне.

В небе звезд не видно – к потеплению.

Алый закат – снегопады вернутся.

Снежная погода – к урожайному лету.

Птицы летают низко – к осадкам.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на февраль и март 2022 года. В этот период верующие в Украине отмечают несколько важных дат.

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