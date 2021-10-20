21 октября: какой праздник, что нельзя делать на Пелагии Антиохийской и Досифея Верхнеостровского, народные приметы, именины

В четверг, 21 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Досифея Верхнеостровского. На Руси верили, что в этот день зима начинает править, поэтому доставали из схронов и приводили в порядок теплые вещи, в то же время, легкую одежду прятали в чулан и сундуки до прихода тепла. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Свои именины празднуют Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна а также Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян.

В этот день под запретом всегда были болтовня и сплетни. Считалось, что словоблудов ждет наказание, а именно – долгая полоса невезения начиная с этого дня.

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Как сказано в церковной литературе, до крещения Пелагия руководила танцовщицами, проводила жизнь в блуде и праздности. Но однажды ее заметил святитель Нонн и стал горячо молился о грешнице. Тогда Пелагия сама пришла в храм, там раскаялась и приняла крещение. Все имеющиеся на тот момент драгоценности женщина пожертвовала бедным, а сама надела мужскую власяницу и удалилась в Иерусалим.

Преподобный Досифей Верхнеостровский, Псковский – ученик преподобного Евфросина Спасоелеазаровского, Псковского. В 1470 году он основал Петропавловский Верхнеостровский монастырь на Псковском озере, где был игуменом.

Готовясь к зиме, православные в этот день наводили порядок дома, ремонтировали избы, чинили одежду, а также выходили в поле, лес, расчистить новые земельные участки под будущие посевы. Также 21 октября, в старые времена готовили поляну, на которой потом будут разводить костры для гуляния и вечерних посиделок.

Категорически запрещались сплетни. Также нельзя было рассказывать свои сны. Считалось, что излишняя болтливость "выльется боком тому, кто через чур чешет языком". Еще в этот день предпочитали не красоваться перед зеркалом, а трудиться, так как Пелагия не любит лентяев.

В этот день следовало следить за звездами. Если те были яркими, то это сулило хорошую погоду

Если облака стелились низко, то это говорило о надвигающемся морозе

Также в этот день присматривались к березе. Если дерево стояло в листьях, то это означало, что снега в ближайшее время не будет.

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