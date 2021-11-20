21 ноября: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В воскресенье, 21 ноября, в Украине у православных отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот день прозвали Михайловым днем и связывают его традиционно с началом зимы. Михайлов день – идеален для того, чтобы забыть старые обиды и помириться.

Свои именины празднуют Михаил, Гавриил, Анфиса, а по приметам сегодня судят о том, какой будет зима и какой урожай готовит весна. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Имя Михаил означает "подобный Богу", а "собор" – соединение всех ангелов. Это один из главных праздников православной церкви. Он был утвержден в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, существовавшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора.

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Данный праздник неспроста отмечается в этот день (8 ноября по старому стилю и 21 по новому). Восьмой день указывает на день Страшного суда, а ноябрь – девятый месяц после марта, который считался первым после сотворения мира.

Существует девять ангельских чинов и именно в 9-м месяце после сотворения мира установлен праздник в честь всех небесных сил – ангелов, серафимов, херувимов и других светлых вестников Божьей воли.

На иконах архангел Михаил изображается в воинском облачении, с мечом или копьем, поражающий дракона. Согласно библейским писаниям, Михаил – единственный ангел, который смог противостоять Люциферу и сбросить его с небес. Михаил встал на защиту небесных сил и славы Господа со словами "Никто как Бог!" С тех пор Михаил является приближенным к Господу ангелом, управляющим другими небесными существами и покровительствует несправедливо обиженным и обманутым людям, своим огненным мечом уничтожая несправедливость и клевету.

В народе 21 ноября называют в честь Архангела Михаила просто – Михайлов день и связывают его традиционно с началом зимы.

Это был особенный день для наших предков. Они накрывали богатые столы, звали в гости, сами ходили к друзьям и знакомым. Собирались большими компаниями. На столах обязательно присутствовали мясные блюда и несколько видов пирогов. Такое веселье могло продолжаться до утра, так как после наступал предрождественский пост, когда проводить подобные праздники запрещалось.

Этот день считался завершающим в текущем свадебном сезоне. После него сватов не засылали и свадеб не гуляли. Девушкам, которые остались одиноки, приходилось проводить вечера в одиночестве или гулять с подружками. Чтобы встретить своего суженного уже в ближайшее время, девушки на Михайлов день ходили в церковь и просили у Архангела приблизить судьбоносную встречу.

Лень в этот день даже поощрялась. Следовало отдыхать и не выполнять тяжелых физических задач.

В этот день наши предки старались не брать в руки ножей, топоров и прочих острых предметов, так как считалось, что теми можно легко травмироваться;

Голову на Михаила не мыли во избежание "потери ума";

Нельзя в этот день оставаться безучастным к чужим просьбам о помощи. Запрещается выполнять какую-либо работу корысти ради;

Также на Михаила старались не ругаться, а наоборот, если кто находился в ссоре – помириться.

Мрачный, серый день вселял надежду на хороший урожай;

Осадки в этот день предвещали сухую и погожую весну;

Если на Михаила ночь ясная, а небо звездное, то впереди снежная зима.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. Осенью украинцы отмечают несколько важных дат.