21-летняя украинка пошла воевать против российских оккупантов, чтобы отомстить за смерть отца. Фото

Жительница города Липовец на Винниччине, 21-летняя Анастасия Онищук после полномасштабного вторжения РФ пошла защищать родную Украину от захватчиков. Решение девушки не было случайным – в 2018 году война забрала у нее отца.

Сначала хрупкая украинка была волонтером, а затем стала в ряды Вооруженных сил. Ее историю рассказали "Факты" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В комментарии изданию землячка погибшего отца Анастасии подчеркнула, что не было такой науки, в которой бы не разбирался Виталий Онищук. По словам Алены Лебедь, этот мужчина делал все безукоризненно и готов был на все ради ближнего.

"В соседнем селе привел в порядок участки и посадил сад. Возле собственного дома также выращивал фруктовые деревья, охотно делился опытом. Мечтал разводить овец. Он не любил лжи, его называли правдолюбом. Прошел две революции – Оранжевую и Достоинства. Хотел изменить Украину, потому что слишком горячо ее любил. Как и свою семью – жену Наталью, которую всегда называл любимой, и дочерей Аню и Настю", – поделились знакомая семьи Онищуков.

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Отмечается, что защитник служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде – был механиком-водителем эвакуационного отделения эвакуационного взвода ремонтной роты. Погиб 29 октября 2018 года на территории парка поврежденной техники ТПУ воинской части в Новоайдаре на Луганщине. Это произошло в результате взрыва. Виталию Онищуку было 42 года.

После потери отца его дочь Анастасия начала писать стихи, большинство из них посвящала именно ему. Когда началось полномасштабное российское вторжение, девушка училась на ветеринара во Львове.

Она признается, что в одно мгновение решила – пришло время изменить планы. Сначала Анастасия занималась волонтерством, а затем пошла в ВСУ.

"Мне хватает решительности и непоколебимости с врагом. Меня побратимы даже называют "45 килограммов ярости", потому что я хрупкая, но сильная духом. Моя мечта недавно сбылась, когда люди поняли ценность независимости и проснулись от сна неполноценности и иллюзий братерства", – рассказала защитница.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной Украины Анастасия Меркушина вступила в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от агрессора РФ. Многократная чемпионка мира и призер одела военную форму и вместо спортивной биатлонной винтовки взяла в руки боевой автомат.

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