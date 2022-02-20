21 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Захарии, приметы и именинники

В понедельник, 21 февраля православные в Украине чтят память святого пророка Захарии. В народном календаре эта дата известна как Захар Серповидец.

Свои именины празднуют Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Сергей, Симеон, Степан и Федор. А по приметам этого дня определяют, какими будут весна и лето. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память пророка Захарии Серповидца

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Святой Захария – один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Родился во время вавилонского плена, пережил его и, вернувшись, содействовал нравственному возрождению еврейского народа. Однако за обличительную проповедь иудеи убили Захарию.

Прозвище "Серповидец" получил потому, что в одном из видений он увидел свиток с пророчеством, который летел по небу, свернутый в форме серпа.

Согласно народным поверьям, 21 февраля ни в коем случае нельзя завидовать, а также проводить хирургические операции, в том числе стоматологические.

Гром – к ветреным весне и лету.

Мороз – к скорой весне и теплу.

Чем холоднее конец февраля, тем теплее март.

Иней на деревьях – к хорошему медосбору.

Собака в снегу валяется – к потеплению.

Животные ведут себя беспокойно – к снегопаду или метели.

Круги вокруг луны – к ранней весне.

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