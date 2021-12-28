По восточному астрологическому календарю, сообщают звездочёты, год Тигра начнётся 1 февраля 2022 года и будет продолжаться до 21 января 2023 года. Такое несовпадение с григорианским календарём объясняется тем, что данное летоисчисление привязано к лунному циклу, а не к солнечному.

Итак, слово — лженауке астрологии.

Революционный Тигр, говорят астрологи, принесет массу перемен и разрушит многие устои. Это сильное, импульсивное, любопытное, бесстрашное и красивое животное. Одновременно тигр, как обещают, умеет быть щедрым, нежным и преданным.

Тигра-2022 называют Водяным, Черным или Голубым.

Чёрный цвет отражает мужскую силу и волю Тигра к новым свершениям, к переменам. Голубую краску ему добавляет водная стихия. Голубой цвет привносит творческую энергию и оптимизм. Сочетание обеих красок астрологи объясняют так: в морских глубинах можно найти все оттенки синего и чёрного.

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Стихия воды сделает следующий год удачным для любви и семейных отношений. Вода дарит чувственность, покладистость и творческое развитие. Тигр пробудит оптимизм и целеустремленность в творческих людях, заставляя их двигаться быстрее к своим мечтам.

Главной характеристикой грядущего 2022 года станет его непредсказуемость. Но бояться этого не стоит, так как опять же: Тигр ожидается Водяной. Водная стихия будет смягчать последствия грядущих перемен и усмирять крутой нрав Тигра.

Иными словами, событий нас ожидает много, но будут они, как обещают астрологи, преимущественно добрыми и благоприятными.

На первый план выходит скорость принятия решений. Главное – не упустить момент. При этом год будет чрезвычайно эмоциональным!

Предыдущий год точно такого же черноводного Тигра был 60 лет назад и оказался скорее крут, чем смирен. Вот некоторые события года № 1962, который и будет воспроизведён (по части животного, цвета и стихии) в приближающемся 2022-м.

10 февраля — на границе Западного и Восточного Берлина состоялся обмен сбитого над территорией СССР американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля.

20 февраля — в СССР ужесточены меры по борьбе со взяточничеством. За взяточничество в особо крупных размерах установлено наказание от 8 до 15 лет тюремного заключения или расстрел с конфискацией имущества.

1–3 июня — массовая забастовка рабочих и серьёзные волнения в Новочеркасске, жестоко подавленные советскими властями. 24 человека убиты, 70 получили тяжёлые ранения, 7 человек расстреляны по приговору, 103 лишены свободы на сроки от 2 до 15 лет.

15 октября — началось противостояние между США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещённых на Кубе (Карибский кризис). Конфликт поставил весь мир на грань ядерной войны. Кризис был разрешён через 13 дней. Убраны советские ракеты с Кубы и американские — из Турции.

В общем, 60 лет назад всё закончилось хорошо; с наступающим!