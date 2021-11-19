20 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Федотов день, приметы и именинники

В субботу, 20 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти святого Феодота – одного из мучеников, пострадавших за веру в Христа. Также в церквях проводилось празднование в честь явления иконы Божией Матери "Взыграние Младенца". В народе нынешняя дата известна как Федотов День.

Свои именины празднуют Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Иларион, Кирилл, Федор, а по снегу и по толщине его покрова судили о погоде и о будущем урожае. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Феодот жил в III веке в Анкире Галатийской (современная Анкара). Он исповедовал христианство, постился, молился Богу, содержал постоялый двор, имел семью, вел праведный образ жизни.

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Однажды он выловил из моря семь мертвых дев, которых убили за веру. Феодот предал каждую из них земле. Также считается, что он мог исцелять болезни после возложения рук на человека. Многие в родном городе хорошо знали самого Феодота и были наслышаны о его чудесах, поэтому праведный христианин и целитель одним из первых попал под удар, когда Римская империя ожесточилась против исповедующих христианство.

Известно, что Феодот был одним из 30 христиан, пострадавших за веру. Его и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и требовали отречься от религиозных убеждений. Христиане отказались это делать и их обезглавили.

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца" явилась в 1795 году в восемнадцати верстах от Москвы, при деревне Гремячевой, в Николо-Угрешском монастыре. Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на ее руках Богомладенцем, прильнувшим своей щекой к ее щеке.

Издревле считалось, что она отвечает за полноту материнства, поэтому перед этой иконой молились женщины, желающие иметь детей, а также беременные перед родами.

На Руси святого Феодота стали называть Федотом. Его считали покровителем женского рукоделия. Мастерицы предпочитали начинать свои зимние рукоделия именно в этот день. Считалось, что в этом случае их ждет легкая работа, нитки не будут спутываться, прялка не сломается, а стежки будут на зависть недоброжелателям – ровными и красивыми. Именно в этот день в некоторых регионах на Руси самым талантливым рукодельницам приносили шить на заказ.

Также считалось, что в Федотов день, появляются новые дороги – мороз сковывает реки крепким льдом, по которому уже совсем скоро можно будет ходить без опаски. Из-за этого в простонародье этот день прозвали Ледоставом, хотя в некоторых регионах в ходу были и другие названия – Федот Ледостав, Федот Корчемник и Зимородок.

Для беременных этот день считался особенным. Считалось, что их мысли и слова могут повлиять на будущего ребенка, а потому они должны были контролировать себя и быть позитивно настроенными;

Наши предки предпочитали не делать мокрую уборку в доме. Они верили, что таким образом можно смыть удачу и везение из жилища;

Также хозяйки в этот день не меняли постельное белье боясь нарушить сон и тем самым навлечь на себя бессонницу;

Если на Федота гололед, то холода продлятся долго;

Галки раскричались громче, чем обычно – жди обильный снегопад;

Снег в этот день если прилипал к дому, то это означало, что урожай будет плохим, а вот зазоры между сугробами и домами указывали на то, что земля уродит хорошо.

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