20 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Парфения, приметы и именинники

В воскресенье, 20 февраля православные в Украине чтят память святителя Парфения, епископа Лампсакийского, а также память преподобного Луки. В народном календаре эта дата известна как День Луки, или День Парфения.

Свои именины празднуют Александр, Алексей, Георгий, Лука, Парфений, Петр. А по приметам этого дня определяют, каким будет лето. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского

Память преподобного Луки Елладского

Память мучеников 1003 Никомидийских

День Героев Небесной Сотни

Всемирный день социальной справедливости

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Святой Парфений жил в 4 веке, во времена императора Константина Великого. Он был простым рыбаком, но однажды был рукоположен в священники. После этого Парфений обрел дар исцелений и был возведен в сан епископа Лампсака. На этом посту святой прославился свершением многих чудес.

Лука Елладский – греческий монах, святой 9-10 веков. Он принял постриг в 14 лет, а в пожилом возрасте поселился у горы Геликон. Вскоре там сформировалась община, а позже был построен храм святой Варвары и монастырь.

В старину на Парфения поминали умерших. Для их душ готовили обрядовое блюдо – кутью – и оставляли на ночь.

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни, погибших во время противостояний на Майдане зимой 2013-2014 годов. Памятный день был учрежден указом президента Петра Порошенко № 69/2015 от 11 февраля 2015 года.

20 февраля нельзя жениться, а также участвовать в любых развлечениях. Согласно народным поверьям, нельзя делать покупки и носить вещи зеленого цвета.

Алый закат – к ветрам и холодному лету.

Гром загремел – сенокосы летом пропадут.

Облака высоко плывут – будет хорошая погода.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль 2022 года. В последний месяц зимы верующие отмечают несколько важных дат.