20 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Амвросия, приметы и именинники

В понедельник, 20 декабря православные Украины отмечают память святого Амвросия, епископа Миланского. Свои именины празднуют Амвросий, Иван, Сергей и Михаил.

По приметам этого дня определяют, каким будет урожай меда в будущем году. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Амвросий Медиоланский (Миланский) – святой четвертого века, один из выдающихся христианских богословов и отцов церкви, проповедник, епископ. Святой был юристом и занимался политикой, а крестился в зрелом возрасте.

Епископом он стал случайно: однажды он присутствовал на соборе, где шла дискуссия, как вдруг детский голос (хотя детей там не было) произнес: "Амвросий епископ". Сначала святой отказывался, а затем, повинуясь высшей воле, согласился. Он является автором известного гимна "Тебя, Бога, хвалим", который и сегодня используется храмами в благодарственных песнопениях.

Видео дня

Народное название праздника – "Андросий". В этот день наблюдали за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшее время.

Плохой приметой сегодня являются крупные приобретения – считается, что купленная вещь прослужит недолго. Кроме того, по поверью, 20 декабря нельзя носить яркие вещи, чтобы не привлечь нечистую силу.

Воздух синеватый над лесом – к теплу.

Многие инея на деревьях – к хорошему урожаю меда.

Туман – к оттепели.

Солнце в тумане – на пургу.

Мокрый снег – лето будет дождливое.

Холодная зима – к жаркому лету.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года отмечается ряд православных и католических праздников. О том, сколько выходных дней будет в Украине в новогодние праздники, читайте в материале.