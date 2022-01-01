2 января: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники
В воскресенье, 2 января православные в Украине отмечают память святого Игнатия Богоносца. Свои именины празднуют Игнат, Таисия и Даниил.
По погодным приметам этого дня судят, каким будет август. Что можно и что нельзя делать сегодня, рассказывает OBOZREVATEL.
Святой Игнатий Богоносец
Православная церковь 2 января чтит память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, епископа Антиохийского. Святой жил в 1-2 веках в Антиохии (современная Турция).
В Сербии этот день называли "куриным рождеством". В селах проводили специальные обряды, чтобы весной куры лучше неслись.
Что нельзя делать 2 января
Считается, что 2 января нельзя впускать в дом старых, немощных людей и бедняков, чтобы вместе с ними не впустить неприятности.
Также нельзя ничего одалживать соседям, чтобы не отдать счастье.
Приметы 2 января
Каков Игнатий – такой и август.
Снег или дождь – к хорошему урожаю.
Небо усеяно звездами – на добрый урожай.
Громкое пение синиц – к затяжным холодам.
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