2 января: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В воскресенье, 2 января православные в Украине отмечают память святого Игнатия Богоносца. Свои именины празднуют Игнат, Таисия и Даниил.

По погодным приметам этого дня судят, каким будет август. Что можно и что нельзя делать сегодня, рассказывает OBOZREVATEL.

Святой Игнатий Богоносец

Православная церковь 2 января чтит память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, епископа Антиохийского. Святой жил в 1-2 веках в Антиохии (современная Турция).

В Сербии этот день называли "куриным рождеством". В селах проводили специальные обряды, чтобы весной куры лучше неслись.

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Что нельзя делать 2 января

Считается, что 2 января нельзя впускать в дом старых, немощных людей и бедняков, чтобы вместе с ними не впустить неприятности.

Также нельзя ничего одалживать соседям, чтобы не отдать счастье.

Приметы 2 января

Каков Игнатий – такой и август.

Снег или дождь – к хорошему урожаю.

Небо усеяно звездами – на добрый урожай.

Громкое пение синиц – к затяжным холодам.

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