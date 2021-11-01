2 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Артемия, приметы и именинники

Во вторник, 2 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти святого великомученика Артемия Антиохийского, который умер за православную веру. В народе нынешняя дата известна как День поминовения всех усопших, когда люди вспоминают тех, кто ушел из жизни.

Свои именины празднуют Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосим, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр, а по приметам сегодня судят о том будет ли голодным год. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Артемий Антиохийский жил в IV веке н.е. Он отличался мужеством и силой будучи одним из военачальников римской армии на службе у Константина Великого и прославился в завоевательных походах. Отойдя от дел он стал наместником одной из римских провинций. Однако, когда к власти в Риме пришел Юлиан Отступник-язычник, тот стал преследовать христиан, в том числе в немилость впал Артемий.

Видео дня

Он выступил против методов Юлиана и осудил казни и издевательства над теми, кто исповедовал христианство. Тогда же Артемия Антиохийского схватили и поддали пыткам. Но даже терпя огромные физические муки, он не стал отрекаться своей веры и предсказал императору возмездие от Всевышнего за содеянное. Непреклонному в своей вере Артемию отрубили голову.

Обычно, в молитвах к Артемию просят укрепить веру и дать силы выстоять в том или ином испытании. А еще к Артемию взывают, когда просят защиты для военных.

В народе этот день еще называется День поминовения усопших. В этот день люди поминали родных, которые ушли из жизни, ходили к могилам умерших. Вечером устраивали трапезы.

Хозяйки в этот день делали заготовки на зиму, проверяли, что уже запасено и прикидывали, что еще можно спрятать в закрома для того, чтобы пережить холодную пору. Мужчины выходили починить забор. Считалось, что если в том дыры, то через них из дома может улететь счастье или, как минимум, пробраться во двор волки.

В этот день нельзя было раздражаться, следовало быть спокойным и доброжелательным. Считалось, что если проявить злобу, то можно было спровоцировать несчастья. В этот день старались помириться с обидчиками и простить им содеянное.

Также в этот день запрещалось покупать еду с рук. Наши предки верили, что такая пища могла послужить причиной отравления, даже если хорошо приготовлена. Еще 2 ноября не одалживали денег, так как считали, что их могут не вернуть.

В этот день прислушивались к волчьему вою. Если звери громко завывали, то это означало, что предстоящая зима будет холодной и голодной;

Если иней покрывал деревья, то это означало неурожайный год;

Если деревья стояли голые, люди ожидали скорый снегопад.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. В этом месяце украинцы отмечают несколько важных дат.