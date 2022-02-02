2 февраля: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники
В среду, 2 февраля православные в Украине отмечают память преподобного Евфимия Великого. В народном календаре эта дата известна как Ефимов день.
Именины празднуют Ефим, Захар, Инна, Лев, Лаврентий, Павел и Римма. А по приметам судят о том, какими будут весна и лето. Что можно и что нельзя делать в праздник, узнавал OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 2 февраля
Память преподобного Евфимия Великого
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Евфимий Великий (Евфимий Благодушный, или Евфимий-схимник) жил в 4-5 веках. Вместе с Антонием, Макарием и Пахомием Великими он почитается как один из столпов пустынножительства и основателей монашества.
На Ефимов день в народе определяли, какая погода будет на Масленицу (в 2022 году Масленичная неделя начнется 28 февраля и продлится до 6 марта).
Согласно народным приметам, 2 февраля нельзя поднимать с земли мелкие деньги, петь и выходить из дома после захода солнца.
В полдень светит солнце – к ранней весне и дождливому лету.
Ветер – к сырому году.
Иней – осенью будут ночные заморозки.
Метель началась – продлится еще неделю.
Какая погода 2 февраля, такая и на Масленицу будет.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на февраль 2022 года, а также рассказывал, сколько выходных будет в феврале и марте.