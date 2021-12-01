2 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Авдия, приметы и именинники

В четверг, 2 декабря, в Украине православная церковь чтит память святого Авдия – одного из 12 малых пророков. В народе верили, что Авдий является небесным покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия. За это святого прозвали Радетелем.

Свои именины празднуют Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, а по приметам сегодня присматривались к домашней скотине и, если та бодалась и вела себя агрессивно, это предвещало мороз. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Жил пророк в IX веке до Рождества Христова. Родом Авдий был из села Вифарама, расположенного недалеко от Сихема (территория современной Палестины), и служил домоправителем у Израильского царя Ахава.

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Когда жена царя Ахава устроила травлю пророков, тогда Авдий спрятал их, предоставив пищу и ночлег. После этого он отказался от своей должности, бросил службу и последовал за пророком Ильей.

За праведную жизнь и непоколебимую веру Господь наградил Авдия способностью предвидения. Так, его Книга пророчеств, занимающая четвертое место в ряду книг Малых пророков, содержит предсказания о Новозаветной церкви.

В народе верили, что Авдий может защитить дом от зла. Для этого было необходимо в этот день постучать топором или серпом по оконным рамам, дверным проемам, стенам дома. На западе Украины топор в этот день клали под кровать беременным и малым детям, чтобы тот "отрубил" от них нечисть. А на севере хозяева с топором обходили свой домашний скот с той же целью – отвадить от животных злого духа.

Топором в этот день также гоняли на небе тучи, им же грозили Водяному, чтобы тот не утащил под воду.

В этот день люди старались не выходить на улицу, а провести вечер дома, в тепле. Популярным было семейное чаепитие. Правда многие предпочитали на Авдия пить теплые травяные настои. В них обязательно добавляли мед. Считалось, что несколько чашек такого напитка уберегут зимой от простуды.

Влюбленные пары в этот день должны воздерживаться от ругани. Считалось, что ругань в этот день может поссорить навсегда;

Нельзя выбрасывать остатки еды. Можно собрать их и отдать нуждающимся или животным, но в мусор выкидывать запрещалось. Люди верили, если нарушить это правило, то выкидывающего еду ждет голод зимой;

Запрещалось выходить из дома вечером ибо на улице путника могла караулить нечистая сила;

Также в этот день следовало воздержаться от принятия важных решений.

Глубокие сугробы в этот день означали богатый урожай весной;

Если выйти на улицу вечером на Авдея, то легко подхватить хворь;

Резкий ветер – к холодам до дрожи.

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