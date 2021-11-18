19 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Павла, приметы и именинники

В пятницу, 19 ноября, в Украине в православной церкви почитают память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. В простонародье его прозвали Ледоставом, так как к этому дню мороз сковывал льдом реки и озера.

Свои именины празднуют Василий, Арсений, Анатолий, Герман, Гавриил, Виктор, Никита, Лука, Константин, Павел, Николай, Клавдия, Ефросинья, Александра, Нина, Матрёна, Серафима, а по приметам сегодня судят о погоде в ближайшее время. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Святой Павел жил в IV веке в Константинополе. При жизни он столкнулся с многочисленными нападками и гонениями. Его несколько раз избирали константинопольским архиепископом и изгоняли. В итоге Павел стал жертвой арианского спора, лишился сана архиепископа и был изгнан императором Констанцием в Армению, где после проведенной литургии на него напали и задушили его святительским омофором. Это событие произошло в 350 году.

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Позже, в 381 году святой царь Феодосий Великий торжественно перенес мощи святителя Павла исповедника в Константинополь. В 1326 году мощи святителя Павла перенесены в Венецию.

Обычно на Павла Ледостава было уже холодно, мороз сковывал водоемы. На Руси говорили, что святой Павел ходит по берегам рек и воду замораживает. С этого дня рыбаки начинали активно готовиться к зимней рыбалке. Они проверяли снасти, чинили их, а кто-то уже отправлялся ловить рыбу.

В разных регионах в этот день совершали различные обряды на богатый улов. Где-то бросали монеты в воду, чтобы ублажить лешего, где-то опускали кушанье. Таким образом рыбаки пытались заручиться его поддержкой в рыболовном деле.

Ни в коем случае в этот день нельзя было обижать животных, а также есть мясо. Наши предки считали, что это может разгневать духов и те нашлют несчастия;

Нельзя было давать и брать в долг, однако к этой дате следовало отдать все свои долги;

В этот день рекомендовалось помалкивать, не встревать в споры и просто провести день в раздумьях и молчании;

Необходимо было прислушиваться к знакам судьбы. Считалось, что интуиция в этот день может подсказать пути решения любой проблемы.

Если на небе ярко светили звезды, то это предвещало мороз;

Если лошади хорошо ели в этот день – с аппетитом, то это означало, что они не будут хворать зимой;

Корова дала много молока – зимой также скупиться не станет;

Галки громко кричат – температура воздуха вырастет;

Утки купаться пошли – к оттепели.

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