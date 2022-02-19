19 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Вукола, приметы и именинники

В субботу, 19 февраля православные в Украине чтят память преподобного Вукола, епископа Смирнского. В народном календаре эта дата известна как Вукол Телятник.

Свои именины празднуют Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Кристина. А по приметам этого дня определяют, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память преподобного Вукола, епископа Смирнского

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Православные 19 февраля чтят память святого Вукола – ученика апостола Иоанна Богослова и первого епископа Смирны (Малая Азия).

Название "Вукол Телятник" появилось в связи с тем, что в это время начиналось активное отеление коров.

Согласно народным поверьям, 19 февраля категорически нельзя брать в руки осколки от зеркала, а также повышать голос. Кроме того, считается, что в этот день нельзя спрашивать у беременных женщин о том, какого пола будет их будущий ребенок.

Птицы садятся на верхушки деревьев – к теплу.

Утренняя звезда быстро погасла – морозы еще продержатся.

Корова спит головой на восток – отелится днем, на запад – ночью или вечером.

Оттепель – к плохому удою у коров.

Усилился мороз – к бурной весне.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на февраль 2022 года. В последний месяц зимы в Украине отмечают несколько важных дат.