18 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Галактиона и Епистимии, приметы и именинники

В четверг, 18 ноября, в Украине Православная церковь чтит память святых мучеников Галактиона и Епистимии, пострадавших за веру в III веке. Также православные чтят память Ионы – святого и архиепископа Львовского и Великоновгородского, известного также как игумен Отенской пустыни. В этот день заканчивали собирать редьку, и очень часто именно 18 ноября этот овощ появлялся на столе.

Свои именины празднуют Григорий, Гавриил, Тимофей, Памфил, Тихон, Галактион, а наши предки боялись в этот день найти на своем участке чужой веник. Это, якобы, свидетельствовало о том, что на хозяев навели порчу. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно преданиям, Галактион родился у родителей, которые долго не могли зачать, однако уверовав стали отцом и матерью. Когда он подрос, родители его решили женить на красивой и знатной девушке по имени Епистимия. Посещая часто невесту, юноша обратил ее в христианскую веру и сам тайно крестил ее. Вместе они скрылись на горе Публион, где действовали женский и мужской монастыри.

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Узнав о существовании обителей, язычники схватили их обитателей, в том числе Галактиона. Епистимия увидев, что воины ведут связанного ее обручника и учителя, захотела разделить его судьбу. Мучеников сначала подвергли жестоким пыткам, а потом четвертовали.

Еще один почитаемый святой в этот день – архиепископ Львовский и Великоновгородский, известный также как игумен Отенской пустыни Иона.

Рано осиротевшего Иону воспитывала вдова по имени Наталья Медоварцева, которая и привила ему веру в Бога. Уже будучи взрослым, он стал опекаться приютами для бедных и обездоленных, ему приписывают врачевание и борьбу с массовыми эпидемиями.

Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макариевском соборе.

Девушки и парни часто обращались в молитвах к этому святому, чтобы тот подыскал им подходящую пару и обязательно "по любви". А чтобы "закрепить слова делом", они выпивали натощак чашку молока с медом. Еще молодые барышни разбрасывали по двору монетки, пытаясь привлечь таким образом сватов, а парни вечером приглашали понравившуюся девушку прогуляться или пойти вместе на сельские посиделки.

Те же, кто не полагался лишь на молоко и медяки, читали заговоры и делали привороты на любимых.

В этот день охотники собирались вместе на охоту, а земледельцы заканчивали собирать с полей редьку, поэтому часто именно 18 ноября редька появлялась на столе. Ее терли, резали ломтиками, запекали, тушили. Как правило, ее ели с капустой и луком. В этот день ее заготавливали на зиму, так как она считалась одним из лучших способов борьбы с простудой.

Крупные покупки и сделки старались не делать;

Также нельзя было подписывать никаких важных документов;

В то же время, в этот день приветствовалась уборка. Хорошие хозяева чистили и мели дом. При этом было необходимо читать молитвы. Наши предки верили, что именно уборка в этот день помогает избавиться от плохого в доме и жизни. Также было принято вечером идти в баню, чтобы и тело привести в порядок.

Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель;

Снег кучками ложится, значит урожай будущий будет щедрым;

Если звезды на небе яркие – к хорошей погоде, тусклые – к дождю или снегу.

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