18 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Агаты, приметы и именинники

В пятницу, 18 февраля православные в Украине чтят память святой мученицы Агафии (Агаты) Сицилийской. В народном календаре эта дата известна как Агафья, или Агата.

Свои именины празднуют Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар и Михаил. А по приметам этого дня определяют, какими будут весна и лето. Что можно и что нельзя делать в праздник, рассказывает OBOZREVATEL.

Память мученицы Агафии

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Святая Агата жила в третьем веке на Сицилии в городе Катания во время гонений на христиан при императоре Деции. Она была очень красива и происходила из богатой семьи. Однажды девушка отклонила домогательства префекта города и тот велел подвергнуть Агату мучениям. Святую отправили в публичный дом, потом бросили в тюрьму, а во время пыток отрезали грудь и сожгли тело.

Мученица Агата считается покровительницей Мальты, Катании и Сицилии в целом. Ей молятся при болезнях груди, а освященный на Агаты хлеб в католической церкви применяется при обрядах экзорцизма (изгнания бесов).

Согласно народным приметам, 18 февраля нельзя много работать, переедать и злоупотреблять спиртными напитками. Кроме того, не стоит в этот день ходить в гости и давать в долг деньги.

Мороз стоит – к скорой и теплой весне.

Бесснежная погода – к засухе летом.

В ночь на Агафью нельзя спать, чтобы нечистая сила в дом проникла.

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