17 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Ахилы Печерского, приметы и именинники

В субботу, 17 января православные в Украине отмечают Собор 70 апостолов, а также память преподобного Ахилы, диакона Печерского и последний день Святок.

Свои именины празднуют Яков, Марк и Архип. А по приметам судят о погоде в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.

17 января православная церковь отмечает Собор 70 апостолов – учеников Иисуса Христа, которых он послал на проповедь в разные места. Двенадцать апостолов Спаситель оставил при себе как свидетелей Своей жизни.

В этот день также празднуют последний день Рождественских святок. В старину считалось, что в это время особенно активна нечистая сила, поэтому при помощи различных обрядов пытались от нее защититься. А святому Ахиле молились об избавлении от страсти переедания.

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Согласно народным приметам, 17 января не стоит лишний раз покидать стены дома из-за разгула нечистой силы. Также считается, что в этот день следует держать голову в тепле и избегать банных процедур, чтобы не получить проблемы с психическим здоровьем.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздников на январь и февраль 2022 года. В эти месяцы верующие отмечают ряд больших религиозных торжеств.