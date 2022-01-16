17 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Ахилы Печерского, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
1 минута
341
Праздники 17 января

В субботу, 17 января православные в Украине отмечают Собор 70 апостолов, а также память преподобного Ахилы, диакона Печерского и последний день Святок.

Свои именины празднуют Яков, Марк и Архип. А по приметам судят о погоде в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.

Собор 70 апостолов

17 января православная церковь отмечает Собор 70 апостолов – учеников Иисуса Христа, которых он послал на проповедь в разные места. Двенадцать апостолов Спаситель оставил при себе как свидетелей Своей жизни.

В этот день также празднуют последний день Рождественских святок. В старину считалось, что в это время особенно активна нечистая сила, поэтому при помощи различных обрядов пытались от нее защититься. А святому Ахиле молились об избавлении от страсти переедания.

Видео дня
17 января православная церковь отмечает Собор 70 апостолов
Что нельзя делать 17 января

Согласно народным приметам, 17 января не стоит лишний раз покидать стены дома из-за разгула нечистой силы. Также считается, что в этот день следует держать голову в тепле и избегать банных процедур, чтобы не получить проблемы с психическим здоровьем.

На деревьях много снега – к хорошему медосбору
Приметы 17 января

На деревьях много снега – к хорошему медосбору.

В небе не видно облаком – сильные морозы продержатся еще долго.

Рожденный 17 января будет наделен тайными знаниями.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздников на январь и февраль 2022 года. В эти месяцы верующие отмечают ряд больших религиозных торжеств.

УкраинаПраздникикалендарьзапреттрадицииПравославная церковь Украиныцерковьрелигия