17 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Яремин день, приметы и именинники

В среду, 17 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти Священномученика Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, что были учениками апостола Тита. Между тем, в народе 17 ноября называли Яреминым днем.

Свои именины празднуют Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор, а люди, которые верят в приметы, считают, что сегодня плохой день для свадеб. Что можно, а что нельзя делать 17 ноября, рассказывает OBOZREVATEL.

Рассказывая о житие Никандра и Ермея, христианские тексты повествуют о том, что они жили в І веке и были учениками последователя и сподвижника первоверховного апостола Павла святого апостола Тита, который и рукоположил их в священный сан.

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Будучи ярыми и активными последователям церкви они обернули в христианство немало язычников, чем вызвали гнев градоначальника Ливания. Тот сначала словом, а затем пытками пытался заставить их отречься от веры и присягнуть на верность языческим божествам. Однако Никандр и Ермея были непоколебимы.

Предания гласят, что им пришлось перенести нечеловеческие муки: их, привязанных к коням, волокли по каменистой почве, их тела рвали железными крюками, бросали в раскаленную печь. В итоге мучители пронзили головы и сердца святых гвоздями и, бросив их в яму, засыпали землей.

Верующие молятся Святым о даровании терпения, во время бедствий и нападений врагов. А также за неверующих и презрителей веры.

По народному календарю сегодня – Яремин день. На Руси его считали плохой датой и старались без необходимости не покидать в этот день дом. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в жилище человека.

Чтобы обезопасить себя и свою семью от нашествия нечисти, люди закрывали двери на засовы и не пускали в дом случайных гостей, а над окнами вешали/ставили кресты или серпы. Категорически запрещалось в этот день ходить в лес. Люди верили, что там леший может напасть на человека и погубить его. Особый интерес нечистый проявлял, якобы к пьяницам и неверующим в него людям.

Также крестьяне к этому дню готовили специальную настойку под названием "Ерофеич". Для ее изготовления использовали душистые травы – тимьян, клевер, зверобой и другие. Данным снадобьем лечили различные недуги и пили его для укрепления иммунитета.

В этот день нельзя давать денег в долг;

Категорически запрещалось играть свадьбы и заключать сделки. Считалось что это грозило убытками, руганью и всевозможными жизненными потерями;

Нельзя было выходить из дома и выносить из него что-либо, тем более кому-то отдавать;

Старались близко не подходить к перекресткам, так как наши предки верили, что в этот день на распутье собирается нечисть;

Поощрялись посиделки дома, рукоделие и кухарство.

Если на землю опускался туман, это означало, что нагрянет оттепель;

Мыши вдруг начали в большом количестве на глаза попадаться – к холодной зиме;

Считалось, какая погода в этот день, такой она будет и в апреле.

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