17 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Николая Студита, приметы и именинники
В четверг, 17 февраля православные в Украине чтят память преподобного Николая Студийского, исповедника. В народном календаре эта дата известна как Николай Студит.
Свои именины празднуют Николай, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий. А по приметам этого дня определяют, каким будет будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 17 февраля
Память преподобного Николая Студийского, память мученика Иадора; священномученика Аврамия (епископа Арвильского) у восточных христиан
Память Финтана Клоненахского у католиков
День спонтанного проявления доброты
Всемирный день управления информацией
Николай Исповедник, игумен Студийский жил в 9 веке во времена императора Византии Льва Арменина, который возобновил иконоборчество. Николая не раз арестовывали и пытали, но святой вновь и вновт проповедовал учение Христа.
За свою жизнь подвижника Николай Студит, как и Феодор Студит, обрел дар исцелений, которые продолжились даже после кончины преподобного.
Согласно народным приметам, 17 февраля нельзя оставлять дом неубранным, отправляться в путешествие, есть жирную и вредную пищу, стричься, а также конфликтовать с окружающими.
Иней на деревьях – "хорошо уродит гречка и клубень".
В лесу осталось мало снега – к потеплению.
Ветви елей сгибаются вниз – к снегопадам.
Облачно – лето будет жаркое.
Не ударили морозы – к затяжной зиме.
Птицы приснились – к хорошим вестям.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников на февраль 2022 года. В конце зимы православные украинцы отмечают несколько важных дат.