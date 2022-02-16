17 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Николая Студита, приметы и именинники

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В четверг, 17 февраля православные в Украине чтят память преподобного Николая Студийского, исповедника. В народном календаре эта дата известна как Николай Студит.

Свои именины празднуют Николай, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий. А по приметам этого дня определяют, каким будет будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память преподобного Николая Студийского, память мученика Иадора; священномученика Аврамия (епископа Арвильского) у восточных христиан

Видео дня

Память Финтана Клоненахского у католиков

День спонтанного проявления доброты

Всемирный день управления информацией

Николай Исповедник, игумен Студийский жил в 9 веке во времена императора Византии Льва Арменина, который возобновил иконоборчество. Николая не раз арестовывали и пытали, но святой вновь и вновт проповедовал учение Христа.

За свою жизнь подвижника Николай Студит, как и Феодор Студит, обрел дар исцелений, которые продолжились даже после кончины преподобного.

Согласно народным приметам, 17 февраля нельзя оставлять дом неубранным, отправляться в путешествие, есть жирную и вредную пищу, стричься, а также конфликтовать с окружающими.

Иней на деревьях – "хорошо уродит гречка и клубень".

В лесу осталось мало снега – к потеплению.

Ветви елей сгибаются вниз – к снегопадам.

Облачно – лето будет жаркое.

Не ударили морозы – к затяжной зиме.

Птицы приснились – к хорошим вестям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников на февраль 2022 года. В конце зимы православные украинцы отмечают несколько важных дат.