17 декабря: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В пятницу, 17 декабря православные в Украине отмечают День памяти святой великомученицы Варвары. Свои именины празднуют Варвара, Юлия и Иван.

По приметам этого дня судят о том, какой будет погода на Рождество Христово. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Великомученица Варвара Илиопольская – святая 3-4 веков. За верное исповедание веры во Христа в 306 году ее казнил через обезглавливание собственный отец.

Святая Варвара всегда была в особом почете у украинцев. Считалось, что именно она открывает сезон зимних праздников. Кроме того, великомученица почиталась заступницей вышивальщиц и защитницей от колдовства; ей молились от внезапной и насильнической гибели.

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Считается, что на Варвару нельзя работать по дому – женщинам разрешается только рукодельничать.

Также в народе говорили, что в День Варвары нельзя спать – иначе сонливость будет одолевать целый год.

Какая погода на Варвару, такая и на Рождество Христово будет.

Мороз на Варвару – холода еще долго продержатся.

Теплая погода – к хорошему урожаю льна.

День Варвары – поворот на весну. Вскоре день начнет прибывать, а ночь – убывать.

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