16 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Гордея, приметы и именинники
В пятницу, 16 января православные в Украине отмечают память святого мученика Гордея и пророка Малахии, а также празднуют восьмой день Святок.
Свои именины празднуют Гордей, Афанасий и Анастасия. А по приметам судят о погоде в марте. Что можно и что нельзя делать в этот день, выяснил OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 16 января
Память мученика Гордея Каппадокийского
Память пророка Малахии
Восьмой день Рождественских святок
Всемирный день снега
Всемирный день The Beatles
Всемирный день религии
День учителя в Таиланде
День свободы вероисповедания в США
День Ледовара
Святой Гордей принял мученическую смерть в Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в 320 году. За открытое исповедание христианской веры мученик подвергся пыткам, а затем был обезглавлен.
В селах на Гордея пытались защитить коров от ведьм и злых духов. Хлева окуривали разными травами и развешивали там разнообразные обереги.
Считается, что на Гордея категорически нельзя ничем хвастать и гордиться. "Сатана гордился – с неба свалился", – говорили в народе.
Зайцы подходят к селению – к морозам.
Какая погода 16 января, такой и март будет.
Рожденный 16 января способен жить в гармонии с миром и природой. В качестве оберега ему стоит носить аметист и гранат.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздничных дней на январь и февраль 2022 года. В эти месяцы верующие отмечают ряд больших религиозных праздников.