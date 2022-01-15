16 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Гордея, приметы и именинники

В пятницу, 16 января православные в Украине отмечают память святого мученика Гордея и пророка Малахии, а также празднуют восьмой день Святок.

Свои именины празднуют Гордей, Афанасий и Анастасия. А по приметам судят о погоде в марте. Что можно и что нельзя делать в этот день, выяснил OBOZREVATEL.

Память мученика Гордея Каппадокийского

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Святой Гордей принял мученическую смерть в Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в 320 году. За открытое исповедание христианской веры мученик подвергся пыткам, а затем был обезглавлен.

В селах на Гордея пытались защитить коров от ведьм и злых духов. Хлева окуривали разными травами и развешивали там разнообразные обереги.

Считается, что на Гордея категорически нельзя ничем хвастать и гордиться. "Сатана гордился – с неба свалился", – говорили в народе.

Зайцы подходят к селению – к морозам.

Какая погода 16 января, такой и март будет.

Рожденный 16 января способен жить в гармонии с миром и природой. В качестве оберега ему стоит носить аметист и гранат.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздничных дней на январь и февраль 2022 года. В эти месяцы верующие отмечают ряд больших религиозных праздников.