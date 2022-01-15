16 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Гордея, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Праздники 16 января

В пятницу, 16 января православные в Украине отмечают память святого мученика Гордея и пророка Малахии, а также празднуют восьмой день Святок.

Свои именины празднуют Гордей, Афанасий и Анастасия. А по приметам судят о погоде в марте. Что можно и что нельзя делать в этот день, выяснил OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 16 января

  • Память мученика Гордея Каппадокийского

  • Память пророка Малахии

  • Восьмой день Рождественских святок

  • Всемирный день снега

  • Всемирный день The Beatles

  • Всемирный день религии

  • День учителя в Таиланде

  • День свободы вероисповедания в США

  • День Ледовара

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Мученик Гордей Каппадокийский

Святой Гордей принял мученическую смерть в Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в 320 году. За открытое исповедание христианской веры мученик подвергся пыткам, а затем был обезглавлен.

В селах на Гордея пытались защитить коров от ведьм и злых духов. Хлева окуривали разными травами и развешивали там разнообразные обереги.

Святой Гордей принял мученическую смерть в Кесарии Каппадокийской
Что нельзя делать 16 января

Считается, что на Гордея категорически нельзя ничем хвастать и гордиться. "Сатана гордился – с неба свалился", – говорили в народе.

Какая погода 16 января, такой и март будет
Приметы 16 января

Зайцы подходят к селению – к морозам.

Какая погода 16 января, такой и март будет.

Рожденный 16 января способен жить в гармонии с миром и природой. В качестве оберега ему стоит носить аметист и гранат.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздничных дней на январь и февраль 2022 года. В эти месяцы верующие отмечают ряд больших религиозных праздников.

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