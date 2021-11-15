16 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Анны Холодной, приметы и именинники

Во вторник, 16 ноября, в Украине верующие отмечают День святой Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича (князь киевский в 1076–1077 годах и с 1078 года до конца жизни, первый правитель Киева). По народному календарю сегодня – день Анны Холодной. Девушки вечер этого дня проводили за рукоделием, а хозяйки готовили разнообразные блюда из замороженных ягод.

Свои именины празднуют Анна и Евдокия, Александр, Богдан, Василий, Викентий и Владимир, Иван, Илья и Иосиф, Кузьма, Николай, Павел и Петр, Семен и Сергей, Георгий, Юрий, Федор и Федот, а по приметам сегодня судят о том, какой будет зима. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Анна Всеволодовна (в летописях упоминается под именем Янка (Янька)) была достаточно активной политической фигурой своего времени. Также она принимала участие в церковной деятельности своего отца. С именем Анны Всеволодовны связаны легенды о ее высоком искусстве врачевания.

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Она была предана христианской вере и делала все возможное для ее укрепления на Руси. В 1068 году в Киевской Руси был поставлен первый женский монастырь – Андреевский, в котором Анна и стала игуменьей.

В нем была открыта первая в те времена школа для девочек, в которой, кроме необходимых основ, преподавали и различные женские ремесла.

В народе этот день прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, все чаще случались заморозки, самая холодная часть года вступала в свои права. Другие названия праздника: "Кросник", "Агапий", "Баба".

Девушки в это время садились за рукоделие – чаще, за прядение льна и ткачество. С 16 ноября этим полезным занятиям незамужние посвящали долгие зимние вечера.

Еще наши предки верили, что 16 ноября на землю спускается нечистая сила, чтобы посмотреть, как живут люди на земле. Крестьяне страшились нечисти и старались без крайней нужды не покидать свои дома и избегать мест большого скопления людей.

В этот день не рекомендовалось проворачивать сделки и подписывать рабочие контракты;

Считалось плохой идеей идти туда, где собирается много людей. Предполагалось, что такие походы могут закончиться ссорой, конфликтами и даже дракой;

Жители деревень старались не пускать в свой дом малознакомых людей. Те, согласно поверьям, могли принести хозяевам несчастья и убытки;

А вот рукоделие в этот день поощрялось так же, как и душевные посиделки с друзьями за угощениями.

Если дрова в костре трещали очень громко, то это трактовалось, как скорый приход лютой зимы;

Трещал мороз – уже настоящая зима на пороге;

Если вокруг дома замечали много мышиных нор, то это предвещало лютую зиму;

Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко над землей облака.

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