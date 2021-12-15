16 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Иоанна Молчальника, приметы и именинники
В четверг, 16 декабря православные Украины отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Свои именины празднуют Иван, Андрей, Гавриил, Николай, Ефрем, Георгий, Савва и Федор.
По приметам сегодняшнего дня судят о том, каким будет урожай. Что можно и что нельзя в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.Иоанн Молчальник
Преподобный Иоанн Молчальник – святой из Палестины 5-6 веков. Родился в 454 году в Никополисе в 30 км от Иерусалима. После смерти родителей свое богатое наследство раздал нищим, часть средств вложил в строительство храмов.
Был монахом Лавры Саввы Освященного на западном берегу Иордана, епископом одной из армянских церквей. Последние годы жизни провел в пещере.
В прошлом украинцы на Иоанна Молчальника старались не разговаривать и не писать. Считалось, что за чрезмерную болтливость в этот день нечистые могут голос отобрать. А молчание, напротив, сулило удачу.
Кроме того, согласно поверьям, нельзя сегодня давать обещания, бездельничать и думать исключительно о материальном.
Мало снега;, снег на талую землю ложится – к неурожайному году.
Дрова в печи трещат – приближаются морозы.
Звезды "прыгают" – к метели и стуже.
Ранее OBOZREVATEL писал о праздниках в декабре 2021 и в январе 2022 года у православных в Украине. На это время приходится ряд значимых религиозных дат.