16 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Иоанна Молчальника, приметы и именинники

В четверг, 16 декабря православные Украины отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Свои именины празднуют Иван, Андрей, Гавриил, Николай, Ефрем, Георгий, Савва и Федор.

По приметам сегодняшнего дня судят о том, каким будет урожай. Что можно и что нельзя в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Преподобный Иоанн Молчальник – святой из Палестины 5-6 веков. Родился в 454 году в Никополисе в 30 км от Иерусалима. После смерти родителей свое богатое наследство раздал нищим, часть средств вложил в строительство храмов.

Был монахом Лавры Саввы Освященного на западном берегу Иордана, епископом одной из армянских церквей. Последние годы жизни провел в пещере.

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В прошлом украинцы на Иоанна Молчальника старались не разговаривать и не писать. Считалось, что за чрезмерную болтливость в этот день нечистые могут голос отобрать. А молчание, напротив, сулило удачу.

Кроме того, согласно поверьям, нельзя сегодня давать обещания, бездельничать и думать исключительно о материальном.

Мало снега;, снег на талую землю ложится – к неурожайному году.

Дрова в печи трещат – приближаются морозы.

Звезды "прыгают" – к метели и стуже.

Ранее OBOZREVATEL писал о праздниках в декабре 2021 и в январе 2022 года у православных в Украине. На это время приходится ряд значимых религиозных дат.