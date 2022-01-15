15 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Сильвестра, приметы и именинники

В пятницу, 15 января православные в Украине отмечают память святителя Сильвестра, а также седьмой день Рождественских святок. В народном календаре эта дата известна как Сильвестров день, или Куриный праздник.

Свои именины празднуют Серафим, Сильвестр, Ульяна, Сергей. А по приметам судят о погоде в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать в этот день, выяснил OBOZREVATEL.

Святой Сильвестр, папа римский – один из первых святых, прославленный в лике святителей, а не мучеников, хотя жил во время жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

Когда к власти пришел император Константин, который признал христианскую религию, Сильвестр стал епископом. Существует легенда, согласно которой Константин сам был язычником и преследовал христиан, но вскоре заболел проказой и чудом выздоровел после того, как Сильвестр окрестил его.

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В народе 15 января называли Сильвестров день, или Куриный праздник. В селах чистили курятники и окуривали их, чтобы защитить птицу от болезней и злых духов.

Согласно народным поверьям, 15 января нельзя есть мясо, особенно птицы (чтобы счастье не улетело из дома), ссориться, вести судебные тяжбы, а также стричь волосы.

Снежная буря – через несколько дней ударят морозы.

Петух рано поет – к оттепели.

Луна ярко светит и у нее острые рога – к ветреной погоде.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на январь, а также посевной календарь и лунный календарь стрижек. О выходных в январе 2022 года в Украине читайте в материале.