15 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Акиндина, приметы и именинники
В понедельник, 15 ноября, в Украине почитают память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других мучеников. Также православные в этот день чтят Шуйско-Смоленскую икону Божией Матери. В народе день также называли "Житницами", так как на Акиндина было принято просить святых о сохранении урожая зимой.
Свои именины празднуют Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигаса, согласно приметам, крики снегирей в этот день предвещали снегопады. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония и Элпидифора, Анемподиста
Легенда повествующая о мучениках полна силы веры и чудеса. Согласно преданиям, они служили при дворе персидского царя Сапора II (310–381) и тайно исповедовали христианство. Однажды царю донесли на них и тот решил их наказать.
Их били плетьми – долго и мучительно. Во время этого зрелища царь потерял сознание, но молитвы мучеников помогли ему прийти в себя. За это царь обвинил их в колдовстве и решил сжечь на костре, но огонь погас а веревки, которыми они были привязаны к горящим балкам – рассыпались.
Ослепленный яростью царь начал хулить Имя Господне. Тогда святые возгласили: "Да будут безгласны твои уста", – и царь онемел.
Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, многие, кто находился рядом, уверовали во Христа. Один из палачей, Аффоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа с ними.
Царь, к которому вернулся дар речи, видя как растет число христиан, объявил народу, что Аффонию, Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними Елпидифору будут отрублены головы. Для этого их повели за город. За ними последовали до семи тысяч уже называвших себя христианами людей. Мучеников убили, а христиане с честью похоронили тела святых.
В этот день Православная церковь также чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654-1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии. Святому лику приписывают много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней.
В этот день старались прикупить для себя новую одежду, но не слишком дешевую, так как от такой толка не было;
К этому дню следовало расплатиться с долгами и не обижать никого худым словом;
Те, у кого были проблемы со сном, читали заговоры на хороший и здоровый сон, ходили к знахарям, чтобы те помогли "быстро засыпать";
Также в этот день старались не отправляться в дальние путешествия.
Если вдруг сердце начинало отчаянно стучать, значит рядом где-то есть суженый;
Облака плывут не по ветру – скоро выпадет снег;
Если 15 ноября выпал снег, то весной будет очень много воды;
Снегири громко кричат – снег пойдет;
Если галки стали близко подлетать к дому, это означало, что зима уже близко с морозами и снегопадами.
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