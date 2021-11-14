15 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Акиндина, приметы и именинники

В понедельник, 15 ноября, в Украине почитают память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других мучеников. Также православные в этот день чтят Шуйско-Смоленскую икону Божией Матери. В народе день также называли "Житницами", так как на Акиндина было принято просить святых о сохранении урожая зимой.

Свои именины празднуют Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигаса, согласно приметам, крики снегирей в этот день предвещали снегопады. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Легенда повествующая о мучениках полна силы веры и чудеса. Согласно преданиям, они служили при дворе пер­сид­ско­го ца­ря Са­по­ра II (310–381) и тай­но исповедовали хри­сти­а­нство. Однажды царю донесли на них и тот решил их наказать.

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Их били плетьми – долго и мучительно. Во время этого зрелища царь потерял сознание, но молитвы мучеников помогли ему прийти в себя. За это царь обвинил их в колдовстве и решил сжечь на костре, но огонь погас а веревки, которыми они были привязаны к горящим балкам – рассыпались.

Ослеп­лен­ный яро­стью царь на­чал ху­лить Имя Гос­подне. То­гда свя­тые воз­гла­си­ли: "Да бу­дут без­глас­ны твои уста", – и царь оне­мел.

Ви­дя чу­де­са, со­вер­шав­ши­е­ся по мо­лит­вам свя­тых му­че­ни­ков, мно­гие, кто находился рядом, уве­ро­ва­ли во Хри­ста. Один из па­ла­чей, Аф­фо­ний, все­на­род­но про­сил про­ще­ния у свя­тых му­че­ни­ков за при­чи­нен­ные им стра­да­ния и му­же­ствен­но по­шел на казнь за Хри­ста с ними.

Царь, к которому вернулся дар речи, ви­дя как рас­тет чис­ло хри­сти­ан, объ­явил на­ро­ду, что Аффонию, Акин­ди­ну и Пи­га­сию, Анем­по­ди­сту и с ни­ми Ел­пи­ди­фо­ру бу­дут от­руб­ле­ны го­ло­вы. Для этого их повели за город. За ними последовали до семи тысяч уже называвших себя христианами людей. Мучеников убили, а христиане с честью похоронили тела святых.

В этот день Православная церковь также чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654-1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии. Святому лику приписывают много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней.

В этот день старались прикупить для себя новую одежду, но не слишком дешевую, так как от такой толка не было;

К этому дню следовало расплатиться с долгами и не обижать никого худым словом;

Те, у кого были проблемы со сном, читали заговоры на хороший и здоровый сон, ходили к знахарям, чтобы те помогли "быстро засыпать";

Также в этот день старались не отправляться в дальние путешествия.

Если вдруг сердце начинало отчаянно стучать, значит рядом где-то есть суженый;

Облака плывут не по ветру – скоро выпадет снег;

Если 15 ноября выпал снег, то весной будет очень много воды;

Снегири громко кричат – снег пойдет;

Если галки стали близко подлетать к дому, это означало, что зима уже близко с морозами и снегопадами.

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