15 декабря: какой праздник сегодня, что нельзя делать на Афанасия Печерского, приметы и именинники

В среду, 15 декабря православные Украины отмечают память преподобного Афанасия Печерского. Именины празднуют Афанасий, Иван, Андрей, Павел, Антонина, Мария, Маргарита и Тамара.

По приметам этого дня судят о приближении холодов. О традициях и запретах праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

Преподобный Афанасий, затворник Печерский – святой 12-го века, монах Печерского монастыря. Однажды братия обнаружила его в келье без признаков жизни, а когда его уже собирались хоронить, оказалось, что Афанасий жив.

Рыдая, он призвал братию спасаться, "пока живы", и молиться Спасителю Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и всем святым, иначе "поздно будет". Больше монах велел ни о чем его не спрашивать. После этого случая, согласно житию, около 12 лет он прожил в пещерном затворе, ни с кем не разговаривая. После смерти прославился многими чудесами. В частности, от его мощей получил исцеление инок Вавила.

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Святому Афанасию молятся об исцелении и помощи. Его мощи покоятся в Ближних пещерах, рядом с мощами святого Спиридона Проскурника.

Согласно народным суевериям, 15 декабря нельзя стричь ногти и волосы (чтобы не укоротить век), подбирать найденные предметы, особенно на перекрестке (к бедам), а также тяжело трудиться и начинать новые дела. В то же время не следует лениться и забрасывать текущие хлопоты.

Кроме того, считается, что этот день нужно провести в молчании, не рассказывая никому о своих и чужих секретах. По поверью, слова 15 декабря могут разрушить судьбы.

Комнатные птицы молчат – быть метели.

Сова кричит – холод накликает.

Петух поет в мороз – к потеплению.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечают в декабре 2021 и в январе 2022 года православные в Украине. На это время приходится несколько значимых религиозных дат.