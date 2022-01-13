14 января: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В пятницу, 14 января православные в Украине чтят память святителя Василия Великого, а также отмечают Обрезание Господне и шестой день Рождественских святок. Также сегодня – Старый Новый год.

Свои именины празднуют Василий, Феодот, Григорий. А по приметам этого дня судят, каким будет будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, узнавал OBOZREVATEL.

Святитель Василий Великий жил в 4 веке в Каппадокии (современная Турция). Был архиепископом Кесарии Каппадокийской, один из Отцов Церкви; ему приписывают изобретение иконостаса и составление литургии Василия Великого.

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Обрезание Господне – великий и двунадесятый (один из важнейших после Пасхи) православный праздник. Он посвящен Евангельскому событию – совершению иудейского обряда обрезания над Младенцем Иисусом.

14 января Новый год в Украине отмечают по старому стилю, то есть по юлианскому календарю, который действовал в нашей стране до 1918 года.

Считается, что 14 января ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить, грустить, плакать, вспоминать старые обиды и думать о плохом – чтобы наступивший год был счастливым. Также не стоит занимать деньги и впускать первой женщину в дом.

Снегопад – на богатый урожай.

С утра идет снег – не прекратится до весны.

Гололед – на урожай.

Человек, который родился на Василия, будет очень богатым. В качестве оберега ему следует носить яшму.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на январь, а также посевной лунный календарь и календарь стрижек. О выходных в январе в Украине читайте в материале по ссылке.