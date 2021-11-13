14 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Кузьминки, приметы и именинники

В воскресенье, 14 ноября, в Украине православная церковь отмечает праздник чудотворцев Кузьмы и Демьяна Азийских и их матери преподобной Феодотии. В народе этот день называли – "Кузьминки", "Кузьма и Демьян", "Рукомесленники", "Бессеребренники", "Божьи кузнецы". Кузьма и Демьян считались покровителями кузнецов и мастериц.

Свои именины празднуют Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков, а приметы сегодня были связаны с куриным мясом. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Братья жили в III веке. Их отец рано умер, а потому воспитывала мальчиков мать – святая Феодотия. Став взрослыми, они научились лечебному делу. Часто они лечили бедных, голодных просто так, не требуя от них ничего, за что в народе их назвали бессребренниками. По праведному образу жизни, который они вели, Господь подарил Кузьме и Демьяну дар исцеления от тяжких недугов.

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Православные им молятся об исцелении от душевных и телесных болезней, о помощи в трудном учении и просвещении разума, о мире в семье и любви между супругами.

Однако, если в канонических житиях святые представлены как лекари душевных и телесных недугов, то в народе их чаще называли "рукомесленниками". Считалось, что они покровительствуют кузнецам и прочим ремесленникам. В некоторых легендах и былинах святых братьев связывают с земледельческими работами –в этих сказаниях они предстают молотильщиками и пахарями.

В народе этот день называли Осенние Кузьминки. Богатые люди в честь памяти святых рассылали в подарок домашнюю птицу близким и друзьям. А в деревнях женщины подносили курочек боярыне. "Челобитных кур" резать было нельзя. Яйца, которые они несли, считались целебными.

В этот день хозяин рубил петуха. Его лапы забрасывали на крышу избы. Считалось, что благодаря этому куры будут всегда водиться в доме. Самого петуха готовили к ужину.

Также в этот день девушки устраивали посиделки с размахом. Они варили пиво, накрывали стол. Вечером приходили парни. Все вместе они пели и танцевали. Иногда засиживались до самого утра. Не зазорным на таких вечеринках считалось украсть курицу. Селяне на такие шалости смотрели сквозь пальцы. Более того, хозяйки оставляли возле дома некоторую еду, чтобы ее было легче похитить.

В некоторых регионах чествовали дворового – младшего брата домового. Для него варили кашу из пшена. Верили, что если этого не сделать, то приусадебный дух может разозлиться и сломать садовую утварь, навредить скотине или отворить ворота ночью.

В этот день нельзя было тратить много денег, но поощрялась милостыня. Давать ее следовало потупив взгляд, так как наши предки верили, что взглянув в этот день в глаза нищему, самому можно пойти по миру;

В этот день запрещалось лениться, следовало показать святым, насколько человек трудолюбив;

Следовало прислушиваться к своим идеям, они могли сулить тому, кому пришли в голову – хорошую прибыль и прочие "дивиденды" ;

В этот день старались не запирать дом снаружи, чтобы удаче было легче в него зайти;

Девушки в этот день просили у святых для себя хороших женихов.

Если морозы были слабые, то это означало, что по-настоящему зимней погоды еще долго не будет;

Если в этот день отведать куриное мясо, то это подарит удачу и благополучие на весь год;

Петух стоит на одной ноге – к морозу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. Осенью украинцы отмечают несколько важных дат.