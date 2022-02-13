14 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Трифона, приметы и именинники

В понедельник, 14 февраля православные в Украине чтят память мученика Трифона Никейского. Также по всему миру отмечают День святого Валентина.

В народном календаре эта дата известна как Трифон. Свои именины празднуют Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Тимофей и Трифон. А по приметам судят, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святой Трифон жил в третьем веке в Никее (современная территория Турции). Он родился в семье христиан, а в отрочестве проявил дар исцеления. По преданию, святой изгнал беса из дочери императора Гордиана III. При следующем императоре, Деции Траяне, начались гонения и Трифона предали жестоким пыткам, а затем казнили.

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Существует мнение, что молитвы святому помогают увеличить прибыль. Для этого в течение 24 дней читают акафист Трифону.

День святого Валентина имеет древнюю историю. Как праздник всех влюбленных его стали отмечать в 14 веке. В этот день пары обмениваются признаниями, валентинками и подарками, а также ходят на романтические свидания.

Согласно народным поверьям, 14 февраля нельзя выносить мусор, чтобы вместе с ним не лишиться счастья, а также опаздывать и кардинально менять свою внешность.

Небо звездное – весна придет нескоро.

Снег пошел – на дождливую весну.

Ветер – осень будет хорошая.

Сочетаться браком 14 февраля – к долгому и счастливому союзу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на февраль 2022 года. В последний зимний месяц в Украине празднуют несколько важных дат.