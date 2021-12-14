14 декабря: какой праздник, что нельзя делать на пророка Наума, приметы и именинники

Во вторник, 14 декабря в Украине отмечают православный церковный праздник День памяти пророка Наума, а также День памяти участников ликвидации аварии на ЧАЭС (День ликвидатора). Именины празднуют Наум, Филарет, Порфирий и Анания.

По приметам нынешнего дня определяют, какими будут зима и весна. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пророк Наум – один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, автор "Книги Пророка Наума". В народе святой считался покровителем ума и учащихся, поэтому именно в этот день (по старому стилю 1 декабря) в прошлом начинался новый учебный год.

Люди верили, что обучение, начатое на Наума, будет успешнее и плодотворнее. "Пришел Наум – пора браться за ум", – гласила поговорка.

Видео дня

В День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС вспоминают о самоотверженности ликвидаторов последствий крупнейшей в истории техногенной катастрофы. Многие из них отдали жизни и здоровье ради локализации аварии.

Памятный день был установлен указом президента Виктора Ющенко № 945/2006 от 10 ноября 2006 года.

Существуют суеверия, согласно которым 14 декабря нельзя покидать дом в темное время суток. Кроме того, подавая милостыню нищему, нельзя смотреть в его глаза.

Теплая погода – к теплой зиме.

Много снега – весной будет наводнение.

В ночь с 13 на 14 декабря может присниться вещий сон.

Кошка ночью мяукает – к счастью и добру в семье.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечают в декабре 2021, а также в январе 2022 года православные украинцы. На эти месяцы выпадает несколько важных религиозных дат.