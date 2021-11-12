13 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Никодима и Спиридона, приметы и именинники

В субботу, 13 ноября, в Украине церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, которые занимались выпечкой просфор. Их мощи покоятся в Антониевой пещере. Также, в этот день вспоминают святого Епимаха родом из Египта, который был предан мукам и затем убит за веру во время гонений на христиан в Александрии около 250 года. На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой.

Свои именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков, а по приметам сегодня судят о погоде в ближайшее время. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Двое святых жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Более 30 лет они пекли просфоры в лаврской пекарне. По легенде, святые совершили чудо: однажды во время выпекания просфор у мужчин вспыхнула печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.

Видео дня

Святой мученик Епимах был родом из Египта. Во времена гонения христиан в Александрии (около 250 года) он пришел в город и разрушил ряд идолов язычников, за что был схвачен и убит.

В этот день наши предки старались обустроить курятники, подлатать их, утеплить, посмотреть, все ли насесты прибиты и хватает ли птице корма. В этот день отбирали "плохую" птицу и отправляли на убой.

Хозяйки к вечеру варили бульон и жарили котлеты из куриного мяса.

В этот день следовало отказаться от подарков даже если их дарили близкие люди. Считалось, что с ними могут перейти болезни и неприятности;

Нельзя было выглядеть и быть грязными, неопрятными. Следовало держать в чистоте тело, одежду, а также и помыслы;

Лениться в этот день запрещалось. Считалось, если поработать на славу 13 ноября, то весь последующий год будет прибыльным;

Также нельзя было отправляться в гости и принимать их у себя;

В это день следовало проносить с собой в кармане зеленую нитку, а вечером сжечь ее, таким образом защитив себя от порчи и сглаза.

Если воробьи громко пели в этот день, это означало, что ближайшие дни будут теплыми;

Съеденное куриное блюдо в этот день означало удачу и прибыль;

В ночь на этот день снились вещие сны, которые, как утверждали, сбывались через девять дней.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. Осенью украинцы отмечают несколько важных дат.