13-летний подросток, которому впервые в Украине пересадили сердце, о своем состоянии: дышать легче. Фото

13-летний парень по имени Максим стал первым в Украине ребенком, которому пересадили сердце. Трансплантация была его единственным шансом на выздоровление, ведь в июле этого года у мальчика случился инсульт, состояние его здоровья резко ухудшилось, а сердце было раздутым из-за миокардита.

Две недели ребенок был в реанимации в Луцке, после чего его перевезли во Львов, пишут "Факты". Операцию по пересадке органа сделали сразу, как появилось донорское сердце. Сложность процедуры заключалась в том, что орган взрослого (54-летний мужчина с инсультом) пересадили несовершеннолетнему.

Максим до последнего не знал, что ему нужна пересадка – родители не хотели пугать мальчика. Перед операцией он познакомился с директором столичного Института сердца Борисом Тодуровым, который и провел успешную трансплантацию.

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"Мы хотим поблагодарить родных донора за то, что они согласились отдать сердце нашему сыну", – сказал отец спасенного мальчика.

Юный пациент пришел в себя через несколько часов. Он поинтересовался, чье сердце ему пересадили, и рассказал, что чувствует себя лучше.

"Одышки нет, сердце не так сильно пульсирует...Это вы меня оперировали? Спасибо вам", – сказал Максим врачу.

На второй день мальчик уже поднялся на ноги, впервые за долгое время у него появился аппетит. Он даже завел аккаунт в Instagram, где у него уже более 6 тыс. подписчиков. Впоследствии его перевели в больницу в Киеве.

"Теперь буду рассказывать о своем выздоровлении в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали, что у нас такие крутые медики. Честно говоря, я еще не решил, кем стану, когда вырасту, но, возможно, я тоже должен быть врачом, чтобы спасать людей. Меня же спасли", – рассказал парень.

По словам Максима, ему теперь легче дышать, а сердце работает более спокойно. Кроме того, он теперь может пить сколько хочет воды, ведь раньше ее количество ограничивали, потому больной орган мог не выдержать.

"Хочу, чтобы меня скорее выписали и я поехал с родителями домой. Там бабушка волнуется", – добавил Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, операцию по трансплантации сердца несовершеннолетнему провели 21 сентября во Львовской больницы скорой помощи. Одночастно врачи провели пересадку и других органов донора.